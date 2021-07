Twitch: Der Hot Tub-Stream mit Maul Cosplay-Geralt war definitiv ein Highlight der WitcherCon

Als ob die WitcherCon noch nicht sensationell genug gewesen wäre, hat Ben „Maul Cosplay“ Bergmann in seiner berühmten Aufmachung als Geralt von Riva das Online-Event auf Twitch noch einmal ordentlich aufgewertet. Wie? Nun ja, Bergmann hat es sich vor Beginn der WitcherCon in der ikonischen Badewanne bequem gemacht – ganz im Stile eines Hot-Tub-Streams.

Maul Cosplay-Geralt im Hot-Tub-Stream auf Twitch

Wer braucht einen Releasetermin oder einen ersten Trailer für die 2. Staffel von „The Witcher“ oder Bilder aus dem Anime-Film Nightmare of the Wolf, wenn er Maul Cosplay als Geralt von Riva haben kann? Und diesmal nicht in seiner aufwendigen, mehrschichten Rüstung, nein: Ganz im Sinne des aktuellen Hot-Tub-Trends auf Twitch. Also weitestgehend unbekleidet in einer Badewanne.

Was sind Hot-Tub-Streams? Bei diesem Streaming-Format handelt es sich um einen höchst umstrittenen Trend auf Twitch, bei dem zumeist weibliche Streamerinnen, nur in Bikinis oder Badeanzügen bekleidetet in „Hot Tubs“ (Deutsch: Whirlpool) sitzen und auf ihre Zuschauer via Chat, Donations und Sub-Alerts eingehen. In regelmäßigen Abständen verteilt Twitch hierbei Banns an die einzelnen Streamer*innen, die jedoch recht schnell wieder aufgehoben werden.

Dass dieses Format in einem eher satirischen Fall jedoch durchaus gut ankommen kann, machten so einige begeisterte Zuschauer*innen in Chat, Kommentaren und auf Twitter deutlich. Immerhin zierte niemand Geringeres als Maul Cosplay, der ohne Cosplay auf den Namen Ben Bergman hört, in einem ausführlich langen Loop den Countdown-Bildschirm, der bis zum Start der WitcherCon herunterzählte:

© eosAndy/CD Projekt/Maul Cosplay

Der Bau der ikonischen Badewanne

Und Maul Cosplay wäre nicht er selbst, wenn er die Badewanne nicht selbst gebaut hätte. Das gute Stück wurde vorlagentreu dem Exemplar aus The Witcher 3 nachempfunden und Schritt für Schritt in einen waschechten Hot Tub verwandelt. Den Arbeitsprozess begleitete Bergmann auf seinem Instagram-Kanal, auf dem er schließlich auch die Bilder zum Besten gab, die Fotograf Andreas „eosAndy“ Krupa von ihm anfertigte.

Die Badewannen-Szene hat inzwischen echten Kultstatus erreicht und es schließlich auch als Easter Egg in die The Witcher-Serie geschafft, in der Geralt-Darsteller Henry Cavill eine Runde planschen durfte. Inzwischen gibt es bereits mehrere Versionen und Memes von dem feuchtwarmen Moment – und das noch lange bevor Hot-Tub-Streams auf Twitch zu einem Trend geworden sind.

Videospiel-Geralt © CD Projekt – „The Witcher 3“

Henry Cavill als Geralt © Netflix – „The Witcher“

