The Witcher: Trailer zur 2. Staffel veröffentlicht mit epischen Ersteindrücken

Die 2. Staffel der The Witcher-Serie hat im Rahmen der WitcherCon nicht nur einen Release-Termin erhalten, sondern wurde nun ebenso in einem ersten Trailer gezeigt. Das erste ausführliche Bildmaterial zur Serie zeigt dabei viele Eindrücke neuer, aber auch bereits bekannter Charaktere. Außerdem können wir erstmals Kaer Morhen in Augenschein nehmen.

The Witcher: Trailer zur 2. Staffel der Serie

Bislang standen uns nur kleinere Teaser zur Verfügung, die uns kurze Ausschnitte aus der kommenden 2. Staffel der Netflix-Serie gezeigt haben. Nun haben wir jedoch einen ersten richtigen Trailer zu „The Witcher“ erhalten, der an das letzte Panel mit Geralt-Darsteller Henry Cavill höchstpersönlich anknüpfte – und sich wahrlich sehen lassen kann. (Also der Trailer, nicht Cavill. Wobei der Schauspieler bereits viel nackte Haut ankündigte…) Zurück zum Trailer:

Worum geht’s in The Witcher: Staffel 2?

Wie der Trailer recht anschaulich zeigt, sind Geralt und Ciri in den neuen Folgen endlich miteinander vereint und Ciri beginnt ihre harte Ausbildung zur Hexerin auf der Festung Kaer Morhen. Die beginnende Vater-Tochter-Bindung der beiden scheint diesmal im Zentrum der Handlung zu stehen und nicht an Emotionen zu geizen.

Familie wird ein weiteres Stichwort sein, denn auch die Hexerbrüder Geralts spielen in der neuen Staffel eine wesentliche Rolle. Unter ihnen: Lambert, Eskel, Coën und Ziehvater Vesemir. Doch auch Yennefer ist wieder mit von der Partie. Nach der großen Schlacht bei Sodden findet die Zauberin ins Leben zurück – davon weiß Geralt jedoch nichts und stürzt sich deshalb vollends in seine neue Aufgabe als Mentor und Beschützer.

Die 2. Staffel von „The Witcher“ feiert seinen Start am 17. Dezember 2021 auf Netflix. Inzwischen sind auch die Folgentitel der neuen Season bekannt. Vorab können wir uns jedoch noch über den Release des Anime-Films The Witcher: Nightmare of the White Wolf freuen, denn der startet bereits am 23. August 2021 exklusiv bei Netflix.