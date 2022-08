Streamer & Katzenliebhaber PhunkRoyal nutzt Reichweite für Nächstenliebe

Dass PhunkRoyal Katzen liebt dürfte wohl keinem, der den Twitch-Streamer und gelernten Theater-Schauspieler ab und an verfolgt, neu sein.

Auch seine Community liegt ihm sehr am Herzen und so kam es dazu, dass Phunk einem aktiven Zuschauer im Chat und dessen Katze spontan geholfen hat.

PhunkRoyal nutzt Twitter zur Unterstützung

Während seines Streams am 2. August bekam ein Thema kurzzeitig Phunks ganze Aufmerksamkeit: Ein Mitglied der Community fragte, ob der Discord-Server von PhunkRoyal auch genutzt werden dürfte, um dort gebrauchte Spiele anzubieten.

Die Frage kam nicht von ungefähr, denn das Geld wurde zum Begleichen der Tierarztrechnung für die Katze gebraucht. Phunk, Katzenliebhaber durch und durch, empfand einen Tweet als hilfreicher. Also bot er Carion, dem Verfasser der Chatnachricht, einen Retweet an.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Gesagt, getan und sobald Carions Tweet online war, retweetete Phunk das dringende Anliegen mit der kurzen Nachricht „Twitter tu dein Ding!“. Mit seiner Reichweite gab PhunkRoyal seiner Community die Gelegenheit in dieser misslichen Lage zu helfen.

Es dauerte nicht lange, bis in den Kommentaren gefragt wurde, welche Summe zum Bezahlen der Tierarztrechnung gebraucht werde oder wie viel die Spiele denn kosten würden. Vielen ging es nur darum zu helfen und wollten direkt spenden, statt ein Spiel zu kaufen.

Carion beziehungsweise Sebbo gab daraufhin eine Möglichkeit zum Spenden raus und beteuerte, dass jeder etwas für die tolle Hilfe zurückbekommen werde und sei es auch nur ein geschenktes Abonnement auf PhunkRoyals Twitch-Kanal.

Diese Gaming-Tech verwenden Streamer zum Zocken:

Mission geglückt, aber nicht alle sind begeistert

Und wie sollte es anders kommen: Innerhalb kürzester Zeit hatte Carion/Sebbo die 450 Euro für den Tierarzt zusammen und sogar noch einiges darüber hinaus.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Aber so tierlieb und hilfsbereit die Community sich auch zeigte, es gibt immer jemanden, der sich empört. In diesem Fall sorgte ein Kommentar unter dem Retweet für Aufsehen, in dem der Kauf der Spiele an sich kritisiert wird, statt Reserven für Fälle wie diesen anzusparen.

Eliasn97: Vom kleinen Zocker zum größten deutschen Twitch-Streamer

Zwar wäre eine Rechtfertigung nicht nötig gewesen, doch Carion/Sebbo erklärte daraufhin kurz die Lebensumstände und jeder hatte dafür Verständnis.

Wieder ein schönes Beispiel dafür, dass Streamer ihre Reichweite nutzen können, um zu helfen!