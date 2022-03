The Witcher 4: Spekulationen, Wünsche & Hoffnungen – Community diskutiert um möglichen Hauptcharakter

Es braucht nicht viele Informationen, um eine Fan-Gemeinschaft in Aufregung zu versetzen. Allein die Ankündigung, dass ein neues Witcher-Spiel in der Entwicklung ist, lässt das Herz so mancher Spielerinnen und Spieler höher schlagen.

Auch wenn der Einfachheit halber von The Witcher 4 gesprochen wird, steht noch lange nicht fest, dass es sich bei dem Projekt um einen direkten Nachfolger von The Witcher 3: Wild Hunt handeln wird, der die Geschichte um Geralt weitererzählt.

Dass im Untertitel eine „neue Saga“ proklamiert wird und im ersten Teaser-Bild der Wolf von einem katzenartigen Emblem abgelöst wird, nehmen viele zum Anlass, um ihre eigenen Vermutungen und Hoffnungen zu äußern.

Einige dieser Spekulationen und Wünsche der Community bezüglich des nächsten Main Characters haben wir euch in diesem Beitrag zusammengefasst.

The Witcher 4 entsteht ohne Crunch, sagt der Game Director

A new Saga begins: Wessen Geschichte wird The Witcher 4 (weiter) erzählen?

Weit verbreitet scheint die Theorie, dass es sich beim abgebildeten Amulett um einen Katzenkopf handeln könnte, was darauf schließen ließe, dass Geralts Adoptivtochter Ciri in den Fokus des nächsten Abenteuers rückt.

Für viele Fans ginge damit ein sehnlicher Wunsch in Erfüllung. So heißt es beispielsweise in einer Antwort via Twitter: „Endlich Ciri als Hauptcharakter?? Kommt schon, lasst es uns tun!“

finally Ciri is main in TW4??? cmon, lest do it!!!

Andere können sich mit der Idee weniger anfreunden: Ciri sei bereits zu mächtig, um eine sinnvolle Protagonistin für ein Computerspiel zu sein, welches davon lebt, dass sich die Fähigkeiten im Laufe des Abenteuers weiterentwickeln.

Manche würden gerne die talentierte Adoptivtochter als Nebencharakter und Sidekick wiedersehen, erhoffen sich aber ein neues Kapitel um den altbewährten Geralt von Riva – das wäre in den Augen einiger die größte Enttäuschung. So schreibt ein User im Forum von CD Projekt RED:

„Ich mochte keines der Witcher-Spiele, weil ich Geralt spielen musste. […] Alles was ich wissen will, ist, ob [The Witcher 4] einen Character Creator haben wird.“

Dass das Studio gute Character Builder entwerfen kann, hat es bereits mit Cyberpunk 2077 bewiesen. Auch, dass die Möglichkeit den eigenen Avatar anpassen zu können, ein wichtiger Schritt für mehr Diversität im Gaming sein kann, haben wir in einem Beitrag zu Elden Ring kürzlich besprochen.

Ob ein selbsterstellter Charakter im Rahmen einer so story-lastigen Reihe wie „The Witcher“ jedoch funktionieren könnte, bezweifeln andere Fans. Die Gefahr sei zu hoch, dass der eigens kreierte Protagonist respektive die Protagonistin im Kontrast zu Helden wie Geralt zu flach und unbedeutend ausfielen.

The Witcher: Erste Darstellerin für Staffel 3 gefunden

Da wäre ihnen ein völlig neuer Original Character lieber. Und das könnte womöglich jemand aus der School of Lynx sein (Schule des Luchses), einer Vereinigung, die es derweil nur in Fanfictions gibt. Das katzenartige Amulett mit den spitz zulaufenden Ohren deuten jedoch Teile der Community als möglichen Anhaltspunkt, dass diese Fan-Idee aufgegriffen und dadurch offiziell in den Kanon aufgenommen werde.

Sollte es doch eine bereits bekannte Figur aus dem Witcher-Universum sein, die nun ein Solo-Abenteuer bekommt, sei auch ein junger Vesemir ein heißer Kandidat, wenn es nach der Kommentarsektion diverser Social-Media-Plattformen geht.

Wobei auch der Wunsch nach mehr Weiblichkeit immer wieder zu lesen ist: Wenn man schon nicht in die Rolle von Ciri schlüpfen wird, dann vielleicht in die von Yennefer oder Triss?

Welche Erwartungen und Wünsche habt ihr an „The Witcher 4“? Teilt ihr einige der hier erwähnten Vermutungen oder Hoffnungen? Seht ihr etwas ganz anders? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!