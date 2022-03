Mit The Witcher 4 wurde eine neue „The Witcher“-Saga angekündigt – und die könnte sich von Geralt als Hauptfigur verabschieden und uns stattdessen Ciri steuern lassen. Davon gehen zumindest einige Fans und die dazu passende Theorie aus, die auf dem ersten Teaser-Bild basiert. Aber womöglich sieht die Sache auch ganz anders aus.

The Witcher 4: Neues Spiel mit Teaser-Bild angekündigt

Darum geht’s: The Witcher 3– und Cyberpunk 2077-Entwicklerstudio CD Projekt Red hat gestern die sprichwörtliche Katze aus dem Sack gelassen und angekündigt, dass an einem neuen „The Witcher“-Spiel gearbeitet werde. Allzu viele Informationen dazu gibt es noch nicht, aber immerhin ist es jetzt endlich auch ganz offiziell bestätigt:

The Witcher 4: CD Projekt RED kündigt neues Witcher-Spiel mit Unreal Engine 5 an

Mittlerweile wissen wir auch schon, dass das Spiel höchstwahrscheinlich nicht „The Witcher 4“ heißen wird und auch, dass es mit Hilfe beziehungsweise auf Basis der Unreal Engine 5 entstehen soll. Das hat bei manchen Fans die Frage aufgeworfen, ob das nächste The Witcher-Spiel vielleicht ein Epic Games Store-Exclusive werden könnte. Die kurze Antwort lautet: Nein.

CD Projekt RED bestätigt: The Witcher 4 soll nicht exklusiv im Epic Games Store erscheinen

The Witcher 4 könnte Ciri statt Geralt in den Mittelpunkt stellen

Direkt nach der Ankündigung wird natürlich heiß debattiert, was das alles bedeuten und was da auf uns zu kommen könnte. Das kleine Teaser-Bild gibt da vielleicht sogar schon den einen oder anderen Hinweis. Einige Fans glauben jetzt zum Beispiel, dass wir im nächsten The Witcher-Spiel Ciri steuern.

Das spricht dafür: Bei dem Medaillon könnte es sich um ein Katzen-Medaillon handeln. Das würde für Ciri sprechen, die so ein Medaillon an sich nimmt und damit in The Witcher 3 zu sehen ist, sie bekommt es aber auch in den Büchern . Ciri wäre sicher spannend zu spielen – wenn auch etwas übermächtig.

Bei dem Medaillon könnte es sich um ein handeln. Das würde für Ciri sprechen, die so ein Medaillon an sich nimmt und damit ist, sie bekommt es aber . Ciri wäre sicher spannend zu spielen – wenn auch etwas übermächtig. Das spricht dagegen: Es könnte auch ein Luchs (oder doch ein Wolf?) sein. Das würde für eine komplett neue Hexer*innen-Schule sprechen, die bisher nur in Fanfiction existiert. Dann würden wir eher eine andere, vielleicht selbst im Charakter-Editor erstellte Figur, spielen und Ciri könnte als Ausbilderin auftreten.

© CD Projekt

Was glaubt ihr, wen wir in The Witcher 4 spielen? Schreibt es uns in die Kommentare.