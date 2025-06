The Witcher 4 – CD Projekt kämpft mit Xbox Series S: FPS-Hürde in Sicht

Die Entwicklung von The Witcher 4 hat in jüngster Zeit viel Aufmerksamkeit erregt, insbesondere hinsichtlich der technischen Herausforderungen, die sich bei der Umsetzung des Spiels auf Konsolen ergeben. CD Projekt Red, das polnische Entwicklerstudio hinter der beliebten Witcher-Reihe, hat ehrgeizige Pläne für die Performance des Spiels auf den Konsolen. Insbesondere die Xbox Series S stellt dabei eine Herausforderung dar, da es „extrem schwierig“ sei, die angestrebte Bildrate von 60 FPS zu erreichen.

In einer Präsentation der Unreal Engine wurde ein beeindruckendes Tech-Demo gezeigt, welches die technischen Ziele des Studios verdeutlicht. Obwohl dies nicht das eigentliche Spiel war, lief das Demo mit 60 FPS auf der PlayStation 5. Ein ähnliches Ziel hat CD Projekt Red auch für die finale Veröffentlichung des Spiels. Der Fokus liegt darauf, aus den Fehlern von Cyberpunk 2077 zu lernen und die Konsolenversionen mit größter Sorgfalt zu entwickeln.

Technische Herausforderungen der Xbox Series S

Warum ist die Xbox Series S eine Herausforderung für Entwickler? Die Xbox Series S wurde als kostengünstiger Einstieg in die aktuelle Konsolengeneration konzipiert. Dies bedeutet jedoch, dass alle Spiele, die auf der leistungsstärkeren Xbox Series X laufen, auch auf der Series S funktionieren müssen. Diese Anforderung stellt Entwickler vor Probleme, da sie sich an die technischen Einschränkungen der weniger leistungsfähigen Konsole anpassen müssen.

Charles Tremblay, Vizepräsident für Technologie bei CD Projekt Red, erklärte, dass es „extrem schwierig“ sei, die Xbox Series S auf das gleiche Leistungsniveau zu bringen wie die Xbox Series X und die PS5. Während die leistungsstärkeren Konsolen problemlos 60 FPS erreichen können, könnte es bei der Series S nötig sein, Kompromisse einzugehen. Dies könnte bedeuten, dass die Bildrate niedriger ausfällt oder die grafische Qualität reduziert wird.

Pläne und Erwartungen für The Witcher 4

Was sind die Erwartungen an The Witcher 4? The Witcher 4 wird als der erste Teil einer neuen Trilogie erwartet, in der Ciri, die Adoptivtochter von Geralt von Riva, die Hauptrolle übernimmt. Das Spiel verspricht, die offene Welt des Witcher-Universums weiter zu erkunden und neue Regionen wie Kovir einzuführen. Die Entwicklung erfolgt unter Verwendung der Unreal Engine 5, was CD Projekt Red ermöglicht, die grafische Qualität und die Flexibilität des Spielerlebnisses zu verbessern.

Obwohl das Spiel derzeit kein festes Veröffentlichungsdatum hat, wird spekuliert, dass es frühestens 2027 oder 2028 erscheinen könnte. Neben The Witcher 4 arbeitet CD Projekt Red auch an einer Fortsetzung von Cyberpunk, die wahrscheinlich noch später erscheinen wird. Gerüchte über neue DLCs für The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 kursieren ebenfalls, die von Teams außerhalb von CD Projekt entwickelt werden.

Die Rolle von Konsolen im Entwicklungsprozess

Wie wichtig sind Konsolen für die Entwicklung von The Witcher 4? Historisch gesehen war CD Projekt Red als Entwickler bekannt, der den Schwerpunkt auf PC-Spiele legte. Doch mit der zunehmenden Bedeutung von Konsolen im Spielemarkt hat sich das Studio entschieden, Konsolen mehr in den Mittelpunkt ihrer Entwicklungsstrategie zu rücken. Das Ziel ist es, das Spiel auf allen Plattformen optimal zu gestalten, auch wenn dies bedeutet, technische Hürden zu überwinden.

Die Entwickler sind bestrebt, die Spielerfahrung auf Konsolen zu verbessern, indem sie mehr narrative Entscheidungen und flexible Spielmechaniken anbieten. Diese Bemühungen basieren auf den Erfahrungen, die sie mit Cyberpunk 2077 gesammelt haben, und zielen darauf ab, eine kohärente und immersive Spielerfahrung zu schaffen.

Was denkst du über die Herausforderungen, vor denen CD Projekt Red steht, The Witcher 4 auf der Xbox Series S zu optimieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!