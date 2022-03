Elden Ring und die hohe Kunst der Avatargestaltung – ein Best of Character Creation

Manche Spielerinnen und Spieler kämpfen in Elden Ring nicht nur gegen Monster, sondern auch um Rekordzeiten und unterbieten sich gegenseitig in Speedruns. Die jüngste Bestzeit liegt bei knapp 30 Minuten.

Puh, während sich Speedrunner Distortion2 also in unter einer halben Stunde durch den neusten Titel aus dem Hause From Software schlägt, haben andere in der gleichen Zeit noch keinen Schritt in die Weiten des Zwischenlands gesetzt, denn sie stecken noch im Character Builder fest…

Und das ist bei den detailgenauen Anpassungsmöglichkeiten der Spielfigur wirklich kein Wunder!

Schier unendliche Möglichkeit? Die Charakter-Gestaltung in Elden Ring reicht von grotesk bis grandios

Die Qual der Wahl endet nicht damit, sich für eine Klasse entschieden zu haben, denn der Teufel steckt im Detail: Welche Haarfarbe wähle ich? Möchte ich durch Narben und Tattoos die Persönlichkeit meines Helden respektive meiner Heldin unterstreichen? Und wie breit soll eigentlich der Nasensteg ausfallen?

Fragen über Fragen. Wichtige Fragen! Wenn sich ein Studio dazu entscheidet, nicht die Geschichte eines bestimmten Individuums wie Nathan Drake oder Lara Croft zu erzählen, sondern Spielenden die Möglichkeit geben will, ihr Abenteuer selbst zu gestalten, ist für das perfekte Rollenspiel-Erlebnis ein umfangreicher Character Builder unerlässlich.

Elden Ring: Verborgene Pfade – Fundorte der geheimen Bereiche / Illusionswände – Guide

Lobend werden in der Gaming-Community immer wieder die optischen Anpassungsoptionen von Computerspielen wie Cyberpunk 2077 oder das noch im Early Acess befindliche Baldur’s Gate 3 erwähnt.

Zwar weisen auch schon Dark Souls und Bloodborne einen soliden Character Editor auf, aber mit „Elden Ring“ bringt From Software die Individualisierungsmöglichkeiten auf ein ganz neues Level.

Nun können Spieler und Spielerinnen Hautfarbe, Frisur, Figur und Gesichtszüge ihres Avatars haargenau bestimmen. Nachfolgendes Video von VGC veranschaulicht die Optionen bündig:

„Challenge accepted“, sagten sich die Fans und ließen ihrer Kreativität freien Lauf. Die Ereignisse, die als Screenshot via Social Media geteilt werden, umfassen ein buntes Spektrum zwischen grotesk und grandios.

Runen farmen – als Kratos, Ciri oder Ninja Turtle

Besonders beliebt ist der Trend bestehende Protagonist*innen der Popkultur nachzubauen. Eine kleine Auswahl an Kreationen möchten wir euch hier vorstellen:

So zieht beispielsweise Reddit-User Gidrah als Big Boss Venom Snake höchstpersönlich in die Schlacht. Genrebedingt muss der Titelheld aus Metal Gear Solid V die moderne Augenklappe gegen ein einfacheres Pendant austauschen, aber auch das lässt sich sehen.

Ins Schwächeln kommt der „Elden Ring“-Creator jedoch bei der Anzahl von Narben. Es reicht nur für die ikonische Narbe über dem linken Auge. Dies genüge zwar allemal um Snake wiederzuerkennen, lässt den Soldaten aber deutlich jünger erscheinen, wie die Community anmerkt.

Otanyan12 verkörpert Geralts Adoptivtochter Ciri. Der Hexerin fällt es schon deutlich leichter, sich in den Dark Fantasy-Kosmos von „Elden Ring“ einzufügen. Allen, die sich eine eigene Cirilla Fiona Elen Riannon nachbauen wollen, stellt der Redditer freundlicherweise hier sein Vorgehen zur Verfügung.



© From Software/Bandai Namco – Charakter von Otanyan12

Und apropos Fiona: Eigentlich kennen wir Shrek – den tollkühnen Held – als grünen Oger. PercyWolfAndrew entscheidet sich dafür, seine menschliche Version zu ehren, wie er im zweiten Film im erneuten Duell um seine große Liebe Prinzessin Fiona auftritt.

Wem es da nach genauso viel Handsomeness und deutlich mehr Grün dürstet, der oder die kann vielleicht mit DraculaFetus’ Inkarnation vom hübschen Thaddäus vorlieb nehmen. Noch nie war ein Tintenfisch – äh – angehender Elden Lord würdevoller.

Grün scheint so ein Ding zu sein in der Community. User Ghostkid7 schnallt seinem Avatar einen Schildkrötenpanzer um und bestreitet das Abenteuer als Teenage Mutan Ninja Turtle Raphael. Warum auch nicht?

© From Software/Bandai Namco – Charakter von Ghostkid7

Wer sich nicht satt sehen kann, schaut auch gerne auf dem YouTube-Kanal von TheMilkMan vorbei. Hier erläutert der Content Creator in zahlreichen Tutorials, wie er Figuren wie Gandalf, Geralt oder Guts nachempfindet. Besonders spannend ist dabei zu sehen, wie er sein Vorgehen anhand des Spartaners Kratos über drei Videos hinweg perfektioniert.

Weshalb gute Character Builder wichtig sind

Gut ausgebaute Character Builder steigern nicht nur erheblich die Eigenbeteiligung (Investment) von Spielenden und sind ein spannendes Tool, um Kreativität ohne externe Software ausleben zu können, sie sind auch ein wichtiger Schritt für mehr Sichtbarkeit von unterrepräsentierten Gruppen.

Ein divers angelegter Editor kann zum Beispiel People of Color oder Menschen, deren Körper nicht der Norm entsprechen eine Möglichkeit geben, sich Repräsentationsfiguren zu schaffen, wie die breite Masse der Videospiele es noch nicht vermag.

So stürmte das südkoreanische MMORPG Lost Ark zwar rasant schnell die Steam-Charts, erntet aber (u. a.) harte Kritik für die Gestaltungsmöglichkeiten von Frauenfiguren. Ob nun Kämpferin oder Bardin – weibliche Charaktere gibt es nur in der Version supersexy: kurvig, schlank und knapp bekleidet.

Wer seiner Protagonistin gerne etwas mehr anziehen möchte, wird leider nicht fündig. Das ist natürlich kein exklusives „Lost Ark“-Problem, aber eines der jüngsten nennenswerten Exempel, das viel mediale Aufmerksamkeit bekommt.

Instagram: Neues Tagging-Feature verbessert Sichtbarkeit von Kreativschaffenden

Doch auch ein „Elden Ring“ hat das Potential sich zu verbessern. Journalistin Ash Parrish lobt die Anpassungsmöglichkeit der Hautfarbe, die schwarze Haut deutlich realistischer gestalten lasse als viele andere Character Builder, sie vermisst jedoch eine Auswahl an Frisuren für ihren Avatar. Ein Afro reiche nicht aus, um die Vielfalt der Black Community zu repräsentieren.

Welche Wünsche habt ihr an einen Character Creator? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen und hinterlasst – wenn ihr wollt – doch auch einen Link oder Screenshot zu euren Heldinnen und Helden oder weiteren spannenden sowie skurrilen Kreationen, die ihr im World Wide Web entdeckt habt.