Hunt: Showdown – Hier findet ihr Shreks Haus auf der neuen Map DeSalle – Fundort

Hunt: Showdown ist das Zuhause verschiedener Easter Eggs, die sich sowohl auf den beiden bestehenden Karte, als auch auf der brandneuen Map DeSalle verstecken. Letztere steht seit einigen Tagen zum Spielen auf den Testservern bereit. Die Spieler*innen hatten also genug Zeit Shreks Haus in DeSalle zu entdecken – wirklich, kein Scherz.

Desalle, die neue Map in Hunt: Showdown

Seit einigen Tagen erfreuen sich die ersten Spielenden an der neuen Map. Mit DeSalle findet die dritte Map ihren Weg in „Hunt: Showdown“ und damit auch eine Menge Easter Eggs, die von Hunt-Fans gut angenommen werden:

Hunt: Showdown – Neue Map DeSalle kommt gut an und glänzt mit zahlreichen Easter Eggs

Dabei ist es nicht das erste Mal, das Entwickler Crytek verschiedene popkulturelle Verweise in dem Shooter versteckt. Es verbergen sich bereits Anspielungen auf „Stirb langsam“ oder dem Sci-Fi-Klassiker „Zurück in die Zukunft“ in dem 2018 veröffentlichten Game.

Besonders angetan hat es Spielenden jedoch derzeit das Shrek–Easter Egg, als Ode an den Oger aus dem gleichnamigen computeranimierter Kinofilm von DreamWorks. In Hunt könnt ihr nämlich sein Grundstück finden, das ziemlich authentisch dem aus dem Film nachempfunden wurde. Dafür bietet sich die wunderbar sumpfige Landschaft des Louisiana-Bayous natürlich gut an, immerhin fühlen sich hier bereits so einige shreckliche Monster ziemlich wohl.

Hier findet ihr Shek in DeSalle – Fundort

Möchtet ihr dem Sumpf des grünen, grummeligen Ogers selbst einen Besuch abstatten, zeigen wir euch, wohin ihr euch bewegen müsst. Ihr werdet Shrek selbst zwar nicht antreffen, dafür aber sein Grundstück mitsamt der ikonischen Toilette, in der – naja, ihr wisst schon. Dafür müsst ihr in die südwestlichste Ecke des Gebiets, unweit von Fort Bolden.

Fundort für Shreks Haus in © Crytek

Hinweis: Dafür müsst ihr aktuell natürlich an der Testserver-Phase für die neue Map teilnehmen, denn der offizielle Release der neuen Karte soll erst Ende September 2021 erfolgen.

Wollt ihr das Ganze noch ein wenig ausführlicher, möchtet nicht an der Testphase teilnehmen oder euch das Easter Egg einfach direkt in einem Video ansehen, habt ihr hier die Möglichkeit dazu: