God of War Ragnarok: Fans vermuten Hinweise in neuem Twitter-Bild

Cory Barlog, Story-Writer und Game-Director des letzten Spiels aus der „God of War“-Reihe, veröffentlichte ein mysteriöses Bild über Twitter. Es zeigt Kratos mit einigen Charakteren, die Spieler*innen in der Reihe trafen. Nun versucht die Community herauszufinden, ob dieses Bild vielleicht Hinweise auf das kommende God of War Ragnarok enthält.

Verstecken sich Hinweise auf God of War: Ragnarok in einem neuen Bild?

Das neue Twitter-Hintergrundbild von Cory Barlog zeigt Kratos mit seinem Sohn Atreus an einer Tafel sitzen. Neben den beiden sind unter anderem Freya und Mimir zu sehen, die Fans der Actionspiele-Reihe bekannt sein dürften. Sogar Freyas Begleiter, der Eber Hildisvíni, taucht auf.

So sieht das aktuelle Twitter- Hintergrundbild von Cory Barlog aus.

Das Motiv an sich stellt für die Community aber nicht das Interessanteste dar. Denn auf den Kelchen, die vor den Figuren stehen, befinden sich Runen. Doch bisher konnten die Fans noch nicht entschlüsseln, welche Nachricht sich dahinter verbirgt. Weitere Schriftzeichen sind auf einem Anschlag über der Feuerstelle zu sehen. Sie ergeben den Satz „Ragnarok is coming“.

Darüber hinaus hat ein weiteres Detail die Aufmerksamkeit der Spieler*innen erweckt. Im Hintergrund sind einige Pfeile mit grünen Federn im Kamin zu sehen. Es sieht aus, als würden sie verbrannt. Was hat es mit diesen Pfeilen auf sich, bei denen es sich wohl um die Mistelzweig-Pfeile von Atreus handelt?

Ebenfalls im Hintergrund ist im Fenster die Silhouette einer Figur zu erkennen, von der die Community glaubt, es könnte sich um Thor, den Gott des Donners handeln. Thor wurde bereits im 2018 erschienenen „God of War“ erwähnt. Der neue Hinweis könnte andeuten, dass es Kratos im nächsten Spiel mit den nordischen Göttern aufnimmt.

Wann wir mit „God of War Ragnarok“ rechnen können, ist noch nicht bekannt. Das Actionspiel soll aber definitiv für die PS5 erscheinen.