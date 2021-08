Stray zeigt sich in einem neuen Trailer von seiner besten Seite. Endlich sehen wir mal richtig viel Gameplay des vielversprechenden Katzenspiels. Richtig gelesen: In „Stray“ steuern wir eine streunende Katze durch eine mysteriöse Cyberpunk-Welt. Das Spiel wurde jetzt verschoben, aber dafür erscheint neben PS5 und dem PC auch noch eine Version für die PS4.

Stray: Verschoben, PS4-Version angekündigt und neuer Trailer

Verschoben, aber mehr Versionen: Ursprünglich wurde „Stray“ zunächst nur für PS5 und PC angekündigt. Das war vor über einem Jahr und außer einem schicken Trailer mit dystopischer Cyberpunk-Stadt war vom Spiel noch nicht viel zu sehen. Jetzt gibt es gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute Nachricht lautet, dass es auch eine PS4-Version geben wird. Die schlechte Nachricht: „Stray“ erscheint nicht mehr wie geplant 2021.

Wann kommt Stray denn jetzt? Einen genauen Termin gibt es für das Katzenspiel leider noch nicht. Aber zumindest legen sich die Entwickler*innen auf das erste Quartal 2022 fest. Daran könnte sich natürlich immer noch etwas ändern, aber wenigstens steht schon mal ein grober neuer Zeitrahmen, an dem wir uns orientieren können.

Seht euch den neuen Trailer an: Aber das Beste ist, dass es jetzt einen neuen Trailer beziehungsweise einen Gameplay Walkthrough zu „Stray“ gibt. In dem sehen wir jede Menge Gameplay, das endlich ein bisschen mehr ins Detail geht. Wir wissen nun sehr viel genauer, was wir in dem Katzenspiel eigentlich so treiben – und das könnte eine ziemlich haarige Angelegenheit werden.

Das steckt drin: In „Stray“ spielen wir nicht nur einfach eine Katze, sondern machen offensichtlich auch jede Menge klassische Katzensachen. Wie zum Beispiel Körperpflege, also können wir uns auch hingebungsvoll am eigenen Allerwertesten lecken. Oder Sofas zerkratzen, Sachen runterschmeißen und andere Dinge, für die Katzen eben so bekannt sind.

Aber Spaß beiseite: Es gibt wohl jede Menge interessante Rätsel zu lösen, einige Geschicklichkeitspassagen und wir bekommen sogar Unterstützung von einer Drohne. Um es mal vorsichtig zu formulieren: Für Katzenliebhaber*innen dürfte „Stray“ sowieso ein Pflichttitel werden, aber es sieht ganz danach aus, als könnten hier auch alle anderen jede Menge Spaß haben.

Wie gefällt euch das Gameplay? Freut ihr euch auf „Stray“? Schreibt es uns in die Kommentare.