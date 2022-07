Stray: Dieser tierische Merchandise ist für die Katz

Lehnen wir uns einmal waghalsig aus dem metaphorischen Fenster und stellen die Behauptung auf, jeder liebt Merchandise. Seien es Sammelfiguren oder Schlüsselanhänger; mit dem passenden Accessoire zeigt man gern seine Passion für Games oder auch andere Medien. Kurz vor Release des Katzenabenteuers Stray überrascht Entwickler Annapurna Interactive mit einen Fanartikel der etwas anderen Art.

Pünktlich zum Release am 19. Juli 2022 wurden zwei vom Spiel inspirierte Produkte enthüllt, die sprichwörtlich für die Katz sind. In Zusammenarbeit mit Travel Cat sind ein Katzenrucksack und Geschirr entstanden, mit denen die Samtpfoten herumgetragen beziehungsweise an der Leine geführt werden können.

„Inspiriert von der atemberaubenden Grafik von Stray, gehen Sie mit Ihrem Katzenfreund in diesem neon- und anthrazitfarbenen Katzenblasen-Rucksack vom Spielmodus zu echten Abenteuern, um Katzen- und Gaming-Enthusiasten zusammenzubringen.“ wirbt Travel Cat auf der offiziellen Website

Stray: Durch dieses Accessoire bekommt ihr einen Katzenbuckel

Mit dem Neon-Rucksack können Katzen bis zu 25 Pfund getragen werden. Er verfügt über ein blasenförmiges Guckloch, sowie ausreichend Platz im Innenraum. Das Geschirr ist eine Nachbildung dessen, das der Hauptcharakter im Spiel trägt. Die Hersteller weisen aber darauf hin, dass der Roboter B-12 nicht enthalten sein wird.

© Travel Cat/PlayCentral-Bildmontage

Der Rucksack ist als Limited Edition für 190,00 € vorbestellbar und wird voraussichtlich Ende August ausgeliefert. Das Geschirr kann schon jetzt für 54,00 € erworben werden. Wer mitsamt Katze im perfekten Stray-Look durch die Straßen ziehen will, muss also zunächst tief in die Geldbörse greifen.

Worum geht es in Stray eigentlich?

In „Stray“ müsst ihr als streunende Katze ein altes Geheimnis lösen. Das Third-Person-Abenteuer spielt inmitten einer verlorenen Stadt. Von der Familie getrennt muss der Streuner die Gegend erkunden und sich gegen unvorhergesehene Bedrohungen verteidigen. Mit Hilfe der kleinen Drohne B-12 müssen Spieler*innen einen Ausweg aus der dystopischen Cyberstadt finden.