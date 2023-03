Warum ist mir das im Spiel nicht passiert? Das Entwicklerteam hat das Feature nicht in die Vollversion übernommen . Das Video zeigt lediglich eine Spielerei der Entwickler*innen und soll demonstrieren, dass sie auch während der Arbeit Spaß am Entwickeln des Spiels hatten.

Chandler Wood ist Community Manager bei Avalanche Software. Auf seinem Twitter-Account zeigt er, was sich das Entwicklerteam für eine Bestrafung ausgedacht hat, wenn Spieler*innen die Katzen in „Hogwarts Legacy“ mit einem Zauber beschießen:

Zu den Tieren zählen unter anderem Katzen , denen wir auf unseren Abenteuern begegnen können. Wir können mit den schmusigen Vierbeinern sogar kuscheln, wenn wir es wollen. Doch was passiert eigentlich, wenn ein Tierquäle r den Lieblingen etwas Böses will? Diese Frage hat das Entwicklerteam von Avalanche Software nun für uns beantwortet.

BELIEBTE NEWS

Resident Evil 4 Demo versteckt einen Ultra-Hard-Modus – so schaltet ihr ihn frei!

Hogwarts Legacy: Wenn Katzen mit Avada Kedavra zurückschlagen

The Last of Us Staffel 2: Neubesetzung von Ellie nur unter einer Bedingung

Resident Evil 4 Remake kaufen: Was bringt die Collector’s Edition? – Preorder-Guide

Sons of the Forest Updates: Community fordert, Kelvin in Ruhe zu lassen

PS5 Pro: Verbesserte Konsole soll laut Insider Ende 2024 erscheinen

The Last of Us: Staffel 2 braucht eine Abby – Fans haben sie gefunden

The Mandalorian 3: Wann kommt Folge 4? Episoden-Guide

PS5-Release? Erscheint Sons of the Forest auch für PlayStation 5

Die Klasse Barbar in Diablo 4: Unser Guide für Einsteiger