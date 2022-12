Phantastische Tierwesen in Hogwarts Legacy und wie ihr sie finden könnt

Kaum ein anderes Game wird derzeit so gehyped wie Hogwarts Legacy. Während für viele Spieler*innen der Fokus auf den Kämpfen und der Erkundung der Schule für Hexerei und Zauberei liegt, eröffnet der Titel aus dem Hause Avalanche noch eine andere Welt. Und diese ist im wahrsten Sinne bezaubernd.

Im neuesten Showcase zu „Hogwarts Legacy“ wurden wir erneut in die magische Welt in und um Schloss Hogwarts entführt. Dabei haben wir tiefer gehende Einblicke in die Dunklen Künste erhalten und durften miterleben, wie sich der Spielcharakter via Besen, Hippogreif und sogar Thestral über die Ländereien bewegt.

Raum der Wünsche beherbergt Phantastische Tierwesen

Ein weiteres Feature sind die Umgestaltungen, die ihr im Raum der Wünsche vornehmen könnt. Dieser stellt eure Heimat und zugleich Rückzugsort dar, an dem ihr zudem eure Ausrüstung anpassen könnt.

Wie wir aus den Harry Potter-Filmen wissen, ist der Raum der Wünsche aber viel mehr als eine Abstellkammer. So lässt sich dieser auch in „Hogwarts Legacy“ an eure Bedürfnisse anpassen und dementsprechend erweitern. Obendrein bietet dieser euren Phantastischen Tierwesen ein Zuhause.

So findet ihr das Tiergehege in Hogwarts Legacy

Als kleines Highlight befindet sich nämlich im hinteren Teil des Raums der Zugang zum Tiergehege. Dieses eröffnet euch eine neue Welt, in der ihr mit euren magischen Tieren interagieren könnt. Wie bei einem echten Haustier, könnt ihr ihnen selbstverständlich auch Namen geben.

Hier tummeln sich Graphorn, Niffler, Mondkalb und Kniesel auf einer idyllischen Wiese. Ob ihr euch im finalen Game um weitere Tiere kümmern könnt, bleibt abzuwarten. Platz ist hier jedenfalls genügend!

Tierwesen geben euch Rohstoffe durch gute Pflege

Natürlich sind eure tierischen Mitbewohner nicht nur dazu da, um niedlich auszusehen. Vielmehr wird euch deren Pflege anvertraut. Indem ihr eure tierischen Freunde füttert und streichelt, gewinnt ihr deren Vertrauen.

„Und wenn man das tut, und die Tierwesen sich sicher fühlen, dann kann es sein, dass sie einem ihre magischen Zutaten überlassen. Also Mondkalbfell, Nifflerfell usw., die man dann für die Ausrüstung benutzen kann“, erklärt System Designerin Mekenzy Toner.

Wie bekommt man die Tiere?

Haltet die Augen offen! In der Spielwelt werdet ihr auf verschiedene Baue von Tierwesen stoßen. Rettet ihr die Geschöpfe, gehen sie in eure Obhut über und finden sich auf der Wiese hinter dem Raum der Wünsche wieder.

Diese könnt ihr übrigens genauso frei gestalten wie den Raum der Wünsche selbst. Ganz nach eurem Geschmack, könnt ihr hier Futterstationen aufstellen oder Gebäude und andere Gegenstände beschwören, die den Ort zu einem Paradies für eure Phantastischen Tierwesen werden lassen.