Soeben ist die Bombe geplatzt: Die Sims 4 erhält tatsächlich ein Star Wars Gameplay-Pack! EA hat sich offenbar sein Lizenz-Privileg zunutze gemacht und veröffentlicht im kommenden Monat die Erweiterung Reise nach Batuu, die eure Sims vollends auf die Zukunft vorbereiten wird.

In einem ersten Trailer erhalten wir einen Blick auf die vielen, neuen Features und Inhalte, die der DLC zu bieten hat:

Die Sims 4: Reise nach Batuu – Die neuen Features

In der neuen Erweiterung leben eure Sims in ihrer neuen Heimat, auf dem Planeten Batuu am Rande des Outer Rim-Territoriums. Die hat alles zu bieten, was sich Star Wars-Fans für einen DLC im Universum nur wünschen können, wie Han Solos Millennium Falken, die musikgefüllte Cantina und die typische Kleidung. Doch deine Sims können von ihrer Reise im Weltraum zurückkehren und Erinnerungen von ihrem Space-Auflug mitbringen und ihre Lichtschwert auch zu Hause ausbauen.

Erzählt eure eigene Geschichte

„Die Sims 4: Reise nach Batuu“ ermöglicht euch erneut eine eigene Geschichte zu erzählen und wirft euch in die Zustände auf Batuu. Dort kämpfen der Widerstand, die Erste Ordnung und Schurken gegeneinander um den Planeten. Je nachdem wie sich eure Sims bei verschiedenen Herausforderung und Missionen entscheideten, bestimmen sie, wer als Sieger aus dem Wettstreit hervorgeht.

Euer Einfluss verändert das Machtverhältnis auf dem Planeten und verändert die Spielwelt. Gleichzeitig schaltet ihr damit Belohnungen frei, wie neue Outfits, Gegenstände und Missionen.

© EA

Trefft Kylo Ren und Rey!

Zu den Star Wars-Features zählen selbstverständlich auch Charaktere wie Kylo Ren und Rey, denen ihr als Anführer der einzelnen Fraktionen begegnet. Aber nur wenn ihr genügend Rufpunkte gesammelt habt, die euch den Weg zu ihnen ebnen werden. Mit euren verdienten Galaktischen Kredits kommt ihr da nicht weit.

Euer Lichtschwert, euer Droid

Was wäre Star Wars ohne Lichtschwert? Natürlich nichts und deshalb könnt ihr in „Die Sims 4: Reise nach Batuu“ euer eigenes Exemplar mit den passenden Kyberkristallen und Griffen nach euren Vorstellungen zusammenbauen! Habt ihr die nötigen Bestandteile für die Klinge gesammelt und euer Schwert erschaffen, könnt ihr sogar an Herausforderungen teilnehmen.

Ihr könnt auch Duelle mit euren Lichtschwertern starten. © EA

Möchtet ihr euer Leben auf Batuu lieber durch einen Droiden erleichtern, könnt ihr euch einfach euren eigenen zulegen, um nie mehr allein zu sein!

Release des Star Wars-Packs

Wann erscheint Die Sims 4: Reise nach Batuu? Die Gameplay-Erweiterung erscheint bereits am 8. September 2020 für PC, PS4 und Xbox One.