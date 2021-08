Die Sims 4-Fans können ihren Sims jetzt endlich auch stilechte Lofts zusammenbasteln. Das sieht dann in etwa so aus, wie wir es aus US-amerikanischen Fernsehserien kennen und macht ordentlich was her. Das Industrie-Loft-Set ist bereits erhältlich, kam aber nicht ohne einen kleinen Aufreger aus, in dessen Mittelpunkt ein Fenster steht. Das war zwar im Promo-Material zu sehen, aber gar nicht im Set, was sich aber mit einem Patch ändern soll.

Die Sims 4: Industrie-Loft-Set ohne Fenster veröffentlicht

Worum geht’s? Eine Erweiterung zu „Die Sims 4“ führt diverse neue Einrichtungsgegenstände ein. Die Vintage-Möbel, Kunstwerke, Beleuchtungs-Elemente und Metall-Lüftungen sorgen dafür, dass das Zuhause eurer Sims jetzt so aussehen kann, als wäre es direkt einer US-Serie wie „New Girl“, „Friends“ oder „Big Bang Theory“ entsprungen.

Das steckt drin: Ihr könnt mit Hilfe des Industrie-Loft-Sets in „Die Sims 4“ jetzt auch große Doppelschiebetüren, riesige Fenster, diverse metallische Belüftungen und freistehende Kunst-Installationen platzieren. Garniert ihr das Ganze mit coolen Möbeln im Second-Hand-Look, noch mehr Kunst und jeder Menge Holz, kann das wie in einem echten Loft in Brooklyn aussehen.

Kunst-Koop mit echter Künstlerin: Zusätzlich zum kostenpflichtigen Erweiterungsset mit den Industrie-Lofts gibt es auch noch ein kostenloses Extra. In Kooperation mit der in Brooklyn lebenden Künstlerin Ohni Lisle wurde eines ihrer Kunstwerke in „Die Sims 4“ eingebaut. Ihr seht es oben im Hintergrund an der Wand oder im Header dieses Artikels.

Fenster-Skandälchen: Während die meisten Inhalte des Industrie-Loft-Sets bei den meisten „Die Sims 4“-Fans gut ankamen, gab es auch einen kleinen Wermutstropfen: Das Fenster, das prominent in der Mitte des Haupt-Artworks zum Industrie-Loft-Set zu sehen war, ist gar kein Teil des Sets.

This cinematic visual was intended to get players excited about the Industrial Loft Kit. Despite some minor – & slightly paneful – hold-ups, we're happy to share that the window will arrive to the Kit in an upcoming patch update. — The Sims (@TheSims) August 26, 2021

Das hat bei den Simmern für ziemlich viel Frust gesorgt. Die Community hat ihrem Ärger dann lautstark Luft gemacht, was auch an Electronic Arts nicht spurlos vorüber gegangen ist. Mit dem Endergebnis, dass das Fenster nun doch seinen Weg ins Spiel findet. Es soll mit einem Patch nachgereicht werden.