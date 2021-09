Aus einer CD Projekt RED-Präsentation geht hervor, wie die internen Kapazitäten des Entwicklerstudios von Cyberpunk 2077 verteilt sind. Da hat sich in den letzten Monaten offenbar ein bisschen was getan und jetzt wissen wir, dass momentan rund 25 Prozent des Studios damit beschäftigt sind, an der ersten großen Erweiterung zu arbeiten. Währenddessen kümmern sich wohl um die 40 Prozent der Angestellten um Updates und Patches, wie zum Beispiel die Next Gen-Version für PS5 und Xbox Series S/X.

Cyberpunk 2077: So viele Leute arbeiten an Updates und Erweiterungen

Darum geht’s: „Cyberpunk 2077“ befindet sich auch Monate nach dem offiziellen Release teilweise immer noch in einem technisch schlechten Zustand. Insbesondere auf PS4 und Xbox One gibt es nach wie vor Performance-Probleme, aber auch die PC-Version leidet immer noch unter diversen Bugs. Dementsprechend arbeitet CDPR weiterhin daran. Teilweise kommen durch die Patches und Bugfixes aber leider auch neue Fehler hinzu:

Cyberpunk 2077: Update 1.3 hat neue Bugs gebracht, aber auch einen Geld-Glitch

Auch die Next Gen-Version von The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 befindet sich nach wie vor in Arbeit. Ein PS5- und Xbox Series S/X-Update soll eigentlich bis Ende 2021 Raytracing, schnellere Ladezeiten und noch viel mehr bringen. Jetzt sieht es allerdings ein bisschen danach aus, als könnten sich die beiden Next Gen-Fassungen verzögern und vielleicht doch nicht mehr 2021 erscheinen:

Cyberpunk 2077 & The Witcher 3: PS5- und Xbox Series X-Launch 2021 nicht sicher

Darum wirkt es natürlich besonders spannend, einen Einblick in die Verteilung der internen Ressourcen von CD Projekt RED zu erhalten. Dank einer Präsentationsfolie wissen wir jetzt, wie die Arbeitskraft der Menschen auf die unterschiedlichen Projekte bei CDPR verteilt ist, beziehungsweise was der Stand am 30. Juni 2021 war. Aus dem Diagramm geht zudem hervor, wie sich dies seit dem 31. Dezember 2021 verändert hat.

Rund ein Viertel der Entwickler*innen bei CD Projekt RED arbeiten demnach aktuell an der ersten großen Erweiterung von „Cyberpunk 2077“. Die Anzahl hat sich innerhalb eines halben Jahres ungefähr verdoppelt.

In etwa 40 Prozent der Menschen aus der Entwicklungsabteilung von CD Projekt RED sind mit dem Support von „Cyberpunk 2077“ und der Arbeit an der Next Gen-Version beschäftigt. Der Anteil ist etwas zurückgegangen.

Ansonsten haben wohl knapp 20 Prozent mit der Arbeit an Projekten im Zusammenhang mit GWENT zu tun. Vielleicht weitere 10 Prozent arbeiten an nicht näher spezifizierten „anderen Projekten“. Vielleicht die Hälfte davon, also um die 5 Prozent, entfallen auf SPOKKO, das interne Studio, das sich auf iOS- und Android-Titel wie „The Witcher: Monster Slayer“ konzentriert.