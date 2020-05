Star Wars Jedi: Fallen Order erhält überraschend Update

Im Rahmen des Star Wars Day 2020 hat Star Wars Jedi: Fallen Order überraschend ein neues Update spendiert bekommen. Sicher gibt es hierfür keinen besseren Tag als den „Star Wars“-Feiertag, also den 4. Mai (May the 4th), und dennoch hat wohl niemand mit solch einem Update gerechnet.

Combat Challenges in Star Wars Jedi: Fallen Order

Das kostenlose Update kann von allen Besitzern des Titels heruntergeladen werden. Es bringt ein paar neue Herausforderungen (Combat Challenges) und kleinere Annehmlichkeiten für Cal und BD-1 ins Spiel.

Auf der einen Seite gibt es nämlich das Meditations-Training, das euch gegen Gegnerwellen wie in einem Horde-Modus antreten lässt und durch unterschiedliche Arenen (angelehnt an die einzelnen Planeten) führt. Als besonderen Anreiz könnt ihr sogar eigene Challenges kreieren, indem ihr die Feinde manuell in der Arena über einen Editor aufstellt.

Auf der anderen Seite gibt es neue Anpassungsmöglichkeiten. Ein paar neue kosmetische Items kamen mit dem Update ins Spiel, die ihr freischalten könnt. Das neue Outfit Inquisitor Cal dürfte einigen Sith-Sympathisanten gefallen.

Ihr könnt zum Beispiel nach einem erfolgreichen Run ein New Game + starten und währenddessen auf all eure freigeschalteten, kosmetischen Items zurückgreifen.