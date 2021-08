Doom-Schöpfer John Romero arbeitet an Sigil 2, einer Doom 2-Erweiterung

„Doom 2“ kehrt zurück – mal wieder. Der Entwickler und Erfinder der „Doom“-Spiele hat verraten, dass er an „Sigil 2“ arbeitet. Während Sigil eine kostenlose Erweiterung zum allerersten „Doom“ war, wird „Sigil 2“ standesgemäß ein zusätzliches Kapitel zu „Doom 2“. Sehr zur Freude vieler alteingesessener Shooter-Fans.

John Romero arbeitet an Doom 2-Fortsetzung Sigil 2

Was ist Sigil? „Sigil“ ist ein neues Kapitel zum ersten Doom, das der Schöpfer von DOOM (1993) höchstpersönlich entwickelt und vor zwei Jahren kostenlos zum Download veröffentlicht hat. Kein Remake, kein Remaster oder eine Neuauflage: Bei „Sigil“ handelte es sich tatsächlich einfach nur um neue Levels in der alten Spiele-Engine, allerdings mit einigen kleineren Grafikverbesserungen. Also echter Fan-Service.

Sigil 2 kommt! Im Rahmen des 3D Realms-Events Realms Deep hat John Romero wohl beinahe schon beiläufig erklärt, dass er im Moment an „Sigil 2“ arbeitet. Er habe bereits eine „richtig coole Map“, die viel Spaß machen würde. Außerdem sei es dieses Mal eine Art „Doom 2“-Version des ersten Sigils. Also schraubt John Romero aktuell wohl an einer Fortsetzung zu „Doom 2: Hell on Earth“.

Ein Launch-Datum oder einen Termin für die Veröffentlichung von „Sigil 2“ gibt es leider noch nicht. John Romero soll gesagt haben, er könne noch keine Daten dafür nennen. Aber er glaube, dass sich die Wartezeit lohnt, weil es eine ganze Menge an Levels sein werden. Die sollen außerdem wirklich konsistent sein und ein gutes Gefühl des Fortschritts bieten sowie zusätzlich ziemlich herausfordernd sein.

Und danach? Danach will John Romero laut eigenen Aussagen höchstwahrscheinlich etwas zu Quake machen. Offenbar arbeitet sich der Entwickler durch seine sämtlichen älteren, altehrwürdigen Shooter-Titel durch.

Sigil gibt es kostenlos zum Download auf der Seite von John Romero. Da es sich dabei offiziell um eine Mod handelt, braucht ihr die Vollversion des Hauptspiels „Doom“. Aufgrund seines Alters könnt ihr das aber mittlerweile überall für einen schmalen Taler erwerben: Die „Ultimate Doom“-Packung gibt es zum Beispiel auf Steam für normalerweise 4,99 Euro, momentan sogar für nur 1,49 Euro.

