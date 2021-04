Mit Spannung erwarten wir die neue Serie Obi-Wan Kenobi aus dem Star Wars-Universum auf Disney Plus. Seit geraumer Zeit schon fiebern zahlreiche Fans einem Wiedersehen mit Ewan McGregor als beliebter Jedi-Meister aus der Prequel-Filmtrilogie (Episode I bis III) entgegen. Zur Krönung wird es ein erneutes Aufeinandertreffen mit Hayden Christensen als Obi-Wans ehemaligem Padawan Anakin Skywalker geben, der ja bekannterweise inzwischen als Darth Vader zur dunklen Seite der Macht gewechselt ist.

Obi-Wan vs. Darth Vader bestätigt

Wie dieses erneute Aufeinandertreffen von Obi-Wan und Anakin Skywalker/Darth Vader aussehen wird, ist verständlicherweise noch streng geheim. Ewan McGregor jedoch verrät so viel, dass wir ein weiteres episches Lichtschwert-Duell zwischen Obi-Wan und Darth Vader erwarten dürfen.

Gerne erinnern wir uns an die beeindruckenden Kampf-Szenen zwischen den beiden aus den Filmen „Die Rache der Sith“ und die eher unspektakulären Szenen in „Eine neue Hoffnung“ (mit Alec Guinness) der Skywalker-Saga. Dem möchte wohl die Serie im Nichts nachstehen, denn wie Ewan McGregor im Interview nun bestätigt, unterzieht er sich schon seit Monaten einem heftigen und intensiven Training mit dem Lichtschwert, das einiges von ihm abverlangt:

„Seit Monaten schon machen wir diese zweieinhalbstündige Monster-Sitzungen mit Lichtschwertkämpfen.“

Die Erwartungen sind aber auch groß, setzt die Handlung der Serie doch ein paar Jahre nach „Die Rache der Sith“ im Jahr 2005 ein und zeigt, wie es Obi-Wan während seines Exils auf Tatooine ergangen ist. Gleichzeitig vollzieht Anakin Skywalker seine Verwandlung zum gefürchteten Darth Vader.

„Wir können die Geschichte von Obi-Wan nicht ohne Darth Vader erzählen. Wir werden definitiv sehen, wie es zwischen Obi-Wan und Darth Vader wieder zur Sache geht“, verriet schon Autorin und Regisseurin Deborah Chow der „Obi-Wan“-Serie.

Star Wars-Fans feiern Darth Vader-Rückkehr in Obi-Wan Kenobi-Serie – das ist der Cast

Wiedersehen mit Luke Skywalker?

In der neuen Serie werden auch die aus „Die Rache der Sith“ bekannten Schauspieler Joel Edgerton und Bonnie Piesse als Owen und Beru Lars mitspielen, die ja bekannterweise den kleinen Luke Skywalker auf Tatooine in Obhut nehmen. Am Ende der Prequel-Serie übergibt Obi-Wan Luke als Baby dem Paar, um ihn vor dem Zugriff durch Darth Vader und dem Imperator zu schützen. Der Rest ist bekannt.

Ewan McGregor wurde im Interview auch nach dem Verbleib des noch jungen Luke gefragt und ob der legendäre Charakter tatsächlich in der Serie mitspielen wird. Seine Antwort fällt knapp und ziemlich vage aus: „Das ist durchaus wahrscheinlich. Ich weiß es nicht.“

Natürlich darf er dazu noch nichts verraten. Jedoch gab es schon vor geraumer Zeit erste Gerüchte und Casting-Hinweise über ein mögliches Wiedersehen mit einem jungen Luke und seiner Schwester, Prinzessin Leia, die mit der Besetzung von Lukes Onkel noch einmal kräftig angeheizt wurden.

Obi-Wan-Serie frühestens 2022 auf Disney Plus

Wir werden uns also wohl bis nächstes Jahr gedulden müssen, wenn „Star Wars: Obi-Wan Kenobi“ voraussichtlich auf Disney Plus erscheinen wird.

In der Zwischenzeit wächst die Vorfreude auf die 3. Staffel von The Mandalorian, die Ende des Jahres an den Start geht. Angekündigt ist für dieses Jahr noch die Boba Fett-Serie und am Star Wars Day am 4. Mai geht die neue Animationsserie The Bad Batch auf dem Streaminganbieter an den Start.

