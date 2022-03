Die neue Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi wird am 25. Mai 2022 bei Disney+ an den Start gehen. Publikumsliebling Ewan McGregor wird darin nach rund 16 Jahren erstmals wieder in seiner Kultrolle als Jedi-Meister zu sehen sein.

Ein kürzlich veröffentlichter erster Trailer hält für die Fans ein paar Überraschungen bereit: Neben einem Wiedersehen mit einem jungen Luke Skywalker kündigen sich vor allem neue Gegenspieler an, die im Auftrag von Darth Vader Jagd auf den Jedi-Meister machen. Ein Wiedersehen Hayden Christensen als Sith-Lord wurde bereits vorab bestätigt und von den Fans gefeiert.

Wir stellen euch die neuen Gegenspieler vor und was es mit dem Inquisitor namens Reva (gespielt von Moses Ingram) auf sich hat.

Obi-Wan-Trailer ist da und lässt Fanherzen bluten vor Sehnsucht und Nostalgie!

Erste Story-Details: Darum geht es in der Obi-Wan Kenobi Serie

Die Handlung setzt rund zehn Jahre nach den Ereignissen aus Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith an und folgt Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi, der sich zu diesem Zeitpunkt im Exil auf dem Wüstenplanet Tatooine befindet. Während er sich um das Wohl des noch jungen Luke Skywalkers kümmert, der bei seinem Onkel Owen Lars (Joel Edgerton) aus „Die Rache der Sith“ lebt und aufwächst, werden die Jedi-Ritter vom Imperium bedroht. Obi-Wan bekommt es mit Kopfgeldjägern und anderen zwielichtigen Gestalten der Galaxie zu tun.

The Inquisitors mit Fifth Brother und Seventh Sister in Star Wars Rebels. © Lucasfilm/Disney

Wer sind die Inquisitoren?

Als neuen und wichtigen Charakter wurde Moses Ingram als Inquisitor Reva im neuen Trailer zur „Obi Wan“-Serie eingeführt. Die Inquisitoren (The Inquisitors) dürfte für alle „Star Wars“-Fans der Film-Trilogien neue und noch unbekannte Charaktere sein, Kenner der animierte Serie Star Wars Rebels hatte, jedoch schon das Vergnügen der neuen Gegenspieler, die im als Auftragskiller für Darth Vader fungieren.

Im Gegensatz zu dem mächtigen Sith-Lord gehören die Inquisitoren aber nicht den Sith an. Vielmehr handelt es sich dabei um ehemalige Jedi-Ritter, die nach der Ausführung der Order 66 die Seiten gewechselt haben und sich der Dunklen Seite der Macht zugewandt.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi „wird euch nicht enttäuschen“, verspricht Obi-Wan

Unter der Führung des Imperators haben sie sich schließlich dem Galaktischen Imperium angeschlossen, stehen aber unter dem direkten Befehl von Darth Vader, der sich persönlich zu seinen Auftragskillern und Soldaten ausgebildet hat. Angeführt werden sie von dem Großinquisitor.

Im Zuge der Order 66, die vorsieht, sämtliche Jedi-Ritter zur Strecke zu bringen und zu vernichten, haben sie von Darth Vader den Auftrag erhalten, Jagd auf die wenigen Überlebenden der Order 66 und politische Dissidenten zu machen. Dazu gehört in erster Linie Obi-Wan Kenobi, der auf Tatooine Zuflucht gefunden hat.

Inquisitoren in Star Wars Jedi: Fallen Order © Electronic Arts/Respawn Entertainment/Artstation – Jordan Lamarre-Wan

Die Inquisitoren in Star Wars Rebels und Jedi: Fallen Order

Die Inquisitoren wurden als neue Gegenspieler von niemand Geringeres als Dave Filoni ins „Star Wars“-Universum eingeführt und feierten ihren ersten Auftritt in der animierten Serie Star Wars Rebels, aber auch im Videospiel Jedi: Fallen Order spielen die Inquisitoren einen wichtigen Part in der Story.

Die Inquisitoren tragen schwarze Rüstungen mit individuellen Helmen und sind als ehemalige Jedi mit dem Umgang der Macht und als erfahrende Lichtschwertkämpfer bekannt wie gefürchtet. Sie sind mit speziellen Inquisitoren-Lichtschwertern bewaffnet, mithilfe derer sie im Kampf auch sehr hohe und weite Sprünge ausführen können.

Zu den bekannten Inquisitoren gehört neben dem Großinquisitor auch der Fünfte Bruder, die Siebte Schwester und der Twi’lek-Inquisitor, die etwa in „Star Wars Rebels“ eingeführt wurden und dem Trailer nach auch in der neuen Serie Obi-Wan Kenobi eine entscheidende Rolle spielen werden.

Obi-Wan-Serie und Jedi Fallen Order 2: Wie wahrscheinlich ist ein Crossover?