Star Wars-Fans kommen derzeit beim Streamingdienst Disney+ voll auf ihre Kosten! Während die neue Serie Boba Fett mit großen Schritten auf das anstehende Finale im Februar zusteuert, wachsen die Erwartungen auf eine Bestätigung einer möglichen Fortsetzung. Gleichzeitig blickt die Welt auf eine weitere neue Serie aus dem Star Wars-Universum, die als nächstes an den Start gehen soll und bereits von vielen entgegen gefiebert wird: Obi-Wan Kenobi.

Noch gibt es kaum Material zur neuen Serie, die 2022 auf Disney+ an den Start gehen soll. Während der Feierlichkeiten zum Disney+ Day wuchs die Hoffnung der Fans auf einen ersten Trailer, gezeigt wurden jedoch lediglich erste Concept Arts mit Ewan McGregor, der erneut in seine Kultrolle als Jedi-Meister schlüpfen wird. In einem kurzen Set-Video sprach Serienmacherin Deborah Chow mit ihrem Hauptdarsteller Ewan McGregor über die Serie und gab einige Details zu den Dreharbeiten preis.

Auf einen ersten Trailer warten wir weiterhin vergebens. Ein Releasetermin, wann das Video denn endlich erscheinen soll, steht noch immer aus. Denkbar wäre jedoch eine Veröffentlichung im Rahmen des Finales der Boba Fett-Serie.

Star Wars Obi-Wan Kenobi: 1. Trailer nicht heute, dafür exklusives Behind-the-Scenes-Video

Erste Details zum Trailer geleakt?

Einer durfte bereits einen ersten Blick wagen: Die Rede ist von Rory Ross, der in der Boba Fett-Serie einen Tusken-Räuber darstellt und wie er nun verrät, in der Obi-Wan Kenobi-Serie als Stormtrooper mitspielen darf. In einem Interview spach Rory Ross über die Obi-Wan Kenobi-Serie und den ersten Trailer, der seiner Meinung nach die Fans umhauen wird:

„Es wird großartig. Es wird wirklich, wirklich cool. Die Serie stellt die Verbindung zu den Prequel- und Sequel-Trilogien dar und zeigt den Fans, wie Obi Wan war und was passiert ist. Es wird einfach eine wirklich großartige Zeit. Viele Fans fragen sich: ‚Wo ist der Trailer? Was passiert?‘ Er wird kommen! Ich denke nur, dass [Lucasfilm] versucht sicherzustellen, dass er perfekt wird und es keinen Game of Thrones-Moment gibt, wo eine Kaffeetasse in der Ecke steht oder so etwas. Es wird von Seiten der Macher eine Menge Liebe in den Trailer gesteckt und er wird die Fans begeistern.“

Darum geht es in der Obi-Wan Kenobi Serie

Die Erwartungen der Fans an die neue Star Wars-Serie sind hoch: Erstmals nach über 16 Jahren wird Ewan McGregor in seine Rolle als Kult-Jedi-Meister schlüpfen. Die Handlung setzt zehn Jahre nach den Ereignissen aus „Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith“ an und zeigt auf, wie es Obi-Wan ergangen ist.

Der Jedi-Meister befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Exil auf dem Wüstenplanet Tatooine. Während er sich um das Wohl des noch jungen Luke Skywalkers kümmert, werden die Jedi-Ritter vom Imperium bedroht und bekommen es mit Kopfgeldjägern und anderen zwielichtigen Gestalten der Galaxie zu tun.

Star Wars-Fans feiern Darth Vader-Rückkehr in Obi-Wan Kenobi-Serie – das ist der Cast

Obi-Wan vs. Darth Vader bestätigt

Bereits vorab bestätigte Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy ein erneutes Aufeinandertreffen mit Obi-Wans ehemaligem Padawan Anakin Skywalker, der inzwischen als Darth Vader zur dunklen Seite der Macht gewechselt ist. Mit Hayden Christensen Rückkehr als Darth Vader soll der Kampf des Jarhhunderts in der Serie gezeigt werden. Zudem gibt es Gerüchte über ein Wiedersehen mit einer jungen Prinzessin Leia, bestätigt ist das aber noch nicht.

Obi-Wan-Darsteller Ewan McGregor: „Es gibt ein großes Verlangen danach, dass diese Figur zurückkommt. Die Fans haben lange genug gewartet, aber das Schönste ist, dass es mich wieder mit Hayden [Christensen, der Vader spielt] zusammengebracht hat. Zu sehen, wie sie noch einmal aufeinander losgehen, könnte ziemlich cool sein!“

Regisseurin Deborah Chow ergänzt: „Das ist eine ziemlich dunkle Zeit, in die wir mit ihm kommen. Es ist nicht sicher, ein Jedi zu sein, denn neben Vader gibt es weitere Jedi-Jäger“.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi „wird euch nicht enttäuschen“, verspricht Obi-Wan