Obi-Wan Kenobi: Neues Lichtschwert zur Serie wird authentische Force FX-Replika

Im Rahmen der Obi-Wan Wednesdays gibt es jetzt seitens Disney regelmäßig Neuigkeiten zum beliebten Sternen-Franchise. Dazu gehört die Enthüllung von Spielzeug, Actionfiguren, Accessoires, Bücher, Comics und mehr, die allesamt einen Bezug zur Disney Plus-Serie Obi-Wan Kenobi haben.

Die eigentlichen Obi-Wan Wednesdays erfolgen dann während dem Debüt der Serie, sie werden ab dem 25. Mai 2022 abgehalten und enden am 29. Juni 2022. Doch im Rahmen eines Ersteindrucks gibt es vorab ein paar bemerkenswerte Schaustücke, die sogleich das neue Lichtschwert von Obi-Wan Kenobi enthüllen.

Neues Lichtschwert von Obi-Wan Kenobi?

Disney bestätigt, dass sich das Design dieses enthüllten Lichtschwerts an das Antlitz anlehnt, das wir in der exklusiven Serie auf Disney Plus zu sehen bekommen.

Das präsentierte Lichtschwert von Obi-Wan ist hinreichend bekannt. Es handelt sich hierbei um das 3. Lichtschwert, das er erhielt, als er zum Jedi-Meister aufstieg. Dieses Design hat jetzt allerdings ein kleines, stylisches Make-over bekommen. Die Unterschiede sind nur marginal, das Goldstück an der Oberseite erscheint nun größer als zuvor, wodurch die Farbe insgesamt prominenter in Szene gesetzt wird.

© Disney/Lucasfilm/Hasbro

Und es wäre nicht Disney, wenn sie das neue Schmuckstück nicht umgehend für den Verkauf angekündigt hätten. Das Lichtschwert wird ein Teil der beliebten Force FX-Reihe, die das Produkt als authentische Replika mit Licht- und Soundeffekten zu euch nach Hause bringt – eine elegante Waffe aus zivilisierteren Tagen eben.

Wie viel kostet das Lichtschwert? Neben einer abnehmbaren Lichtklinge bringt das Paket einen Lichtschwertständer und einen stattlichen Preis mit. Das „Hasbro Star Wars The Black Series Obi-Wan Kenobi Force FX Elite Lightsaber“ wird für rund 350 Euro angeboten.

Fairerweise muss man jedoch sagen, dass diese Preisspanne bei der Produktreihe von Disney einen Standard darstellt.

© Disney/Lucasfilm/Hasbro © Disney/Lucasfilm/Hasbro

Wo kann ich Obi-Wans neues Lichtschwert kaufen? Bestellen könnt ihr das Lichtschwert schon jetzt bei einigen Onlineshops. Allerdings wird das Produkt erst ab Januar 2023 ausgeliefert. Bei den nachfolgenden Onlineshops findet ihr es im Vorverkauf.

Wichtig: Wie wir es beim Dunkelschwert zu The Mandalorian gesehen haben, sind die Bestände bei den Force FX-Elite-Schwertern überall sehr schnell vergriffen. Wenn Obi-Wans Lichtschwert also einmal vorausverkauft ist, wird es mit Sicherheit länger dauern, bis es wieder angeboten und erhältlich sein wird.

