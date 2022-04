Obi-Wan Kenobi startet später, dafür direkt mit Doppelfolge

Heute gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht zuerst: Star Wars: Obi-Wan Kenobi wird nicht wie geplant am 25. Mai 2022 ausgestrahlt. Das neue Startdatum fällt allerdings auf ein recht zeitnahes Datum, den 27. Mai 2022. Alles verschiebt sich auf den Freitag in der besagten Woche um zwei Tage.

Doch Ewan McGregor hat in seiner „eingehenden Übertragung von Obi-Wan Kenobi“ noch eine wunderbare Nachricht für alle Fans in der Hinterhand. Die Obi-Wan-Serie startet sogleich mit einer doppelten Episode durch. Heißt, ab dem 27. Mai 2022 werden zum Start umgehend zwei Folgen freigeschaltet.

Incoming transmission from Obi-Wan Kenobi… pic.twitter.com/t6Ugzdl7m4 — Star Wars (@starwars) March 31, 2022

Und das bedeutet wiederum, dass die Serie im Grunde in Spielfilmlänge durchstartet, was den Fans gefallen dürfte. In rund zwei Stunden werden wir also in die Miniserie mit Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), Darth Vader (Hayden Christensen) und weiteren Helden aus dem „Star Wars“-Universum geworfen. Wir dürfen uns also auf einen vielversprechenden Heimkinofilmabend freuen, der nach dem Start noch lange nicht vorüber ist.

Im Anschluss an die Doppelfolge gibt es dann in jeder Woche eine neue Episode zu sehen. Insgesamt warten hier ganze 6 Kapitel mit dem zornigsten Vader überhaupt, der jedoch anders porträtiert werden könnte als bisher.

Und ob es Obi-Wan mit den Inquisitoren aufnehmen kann, die die letzten Jedi der weit, weit entfernten Galaxis auszulöschen versuchen, wird sich dann im Mai zeigen. Freut ihr euch schon auf die Serie? Oder seid ihr bei den Realfilmserien von Star Wars nicht an Bord?

