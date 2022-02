Obi-Wan Kenobi: Zornigster Vader überhaupt! Aber welche Rolle spielen die Skywalker?

The Book of Boba Fett ist durchgelaufen auf Disney Plus. Doch nach Boba Fett ist vor Obi-Wan, weshalb wir uns nun mental auf die nächste Star Wars-Serie vorbereiten.

Obi-Wan Kenobi geht am 25. Mai 2022 an den Start auf Disney Plus und spielt zwischen Episode 3 und Episode 4, also einige Jahre nach den Klonkriegen, wenn sich Obi-Wan Kenobi eigentlich im Exil auf Tatooine befindet und im Geheimen über Luke Skywalker wacht.

Zum Cast zählen unter anderem Ewan McGregor, der einmal mehr Obi-Wan zum Besten gibt, und sogar Hayden Christensen, der hochoffiziell als Darth Vader zurückkehrt.

Während Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy von einem „Rückmatch des Jahrhunderts“ spricht, ist es offiziell bestätigt, dass Vader noch einmal gegen seinen ehemaligen Meister antreten wird. Die ersten Artworks, die Disney veröffentlicht hat, bestätigen das mitunter.

Obi-Wan Kenobi-Serie: Wie passen die Skywalker hier rein?

Neben den offizielleren Aussagen und Bestätigungen wie Artworks gibt es weitere Annahmen und Spekulationen der Community, die schon jetzt die Rolle der Skywalker-Familie wie die vom jungen Luke Skywalker etwas besser einordnen.

So soll die Skywalker-Familie in der Kenobi-Serie insgesamt eine große Rolle spielen. Mitglieder der Familie sollen in jeder einzelnen Episode der Serie zu sehen sein. In den ersten beiden Folgen soll die Serie dabei einen Blick auf die noch jungen Kinder von Anakin Skywalker werfen: Luke Skywalker und Leia Organa.

Wie Making Star Wars zum Beispiel meint, soll Darth Vader erst ab der dritten Episode eine Rolle spielen, der dann bis zum Ende der Serie involviert sein wird.

Darth Vader als Oberbösewicht? Das ergibt durchaus Sinn, denn Obi-Wan wird scheinbar im Verlauf der Serie Tatooine verlassen und gegen die Inquisitoren antreten. So oder so wird der geteaserte Rückkampf des Jahrhunderts nicht auf Tatooine stattfinden. Und Leia Organa befindet sich bekanntermaßen zu dieser Zeit auch nicht unbedingt auf Tatooine, viel mehr ist sie als Ziehtochter von Senator Bail Organa in den Weiten der Galaxis unterwegs.

Laut dieser Annahme wäre Luke Skywalker also in der ersten Episode zu sehen, in der zweiten könnte Leia Organa auftauchen und erst danach würde der größere Plot rund um Vader beginnen.

Darth Vader ist sauer!

Weiter ist die Rede von einem Vader, wie wir ihn noch nicht kennen. Er soll noch zorniger auftreten als in Rogue One: A Star Wars Story. Er ist dann nicht nur so etwas wie der hauptsächliche Antagonist der Serie, er wird voraussichtlich seinen gesamten Zorn über Obi-Wan Kenobi niederfahren lassen, der durch das Auftreten seines ehemaligen Meisters erst so richtig entfacht wird.

Das klingt insgesamt ziemlich episch, wenn auch ein wenig traurig und leicht beängstigend?

Wenn wir uns die finalen Szenen in „Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith“ vor Augen führen, ist es nachvollziehbar, dass der Zorn von Vader buchstäblich in Flammen aufgeht. Aber wenn es die kreativen Köpfe so richtig auf die Spitze treiben wollen, könnte die heute mystische Figur Darth Vader einen neuen Höhepunkt erreichen!

Im Grunde ist es der ideale Ansatzpunkt – die Timeline nach Episode 3 – Vader als von Zorn zerfressenden Antagonisten zu porträtieren, während er in Episode 4 respektive Episode 5 schon wieder etwas seichter mit Luke Skywalker umgeht. Dieser lässt bekanntermaßen ein wenig Gnade walten, nachdem er in in Episode 5 entwaffnet hat. Wir sind gespannt.