Wie The Mandalorian: Andor Staffel 1 und 2 ergeben ein Buch

Disney hat bestätigt, dass Star Wars: Andor ähnlich aufgebaut ist wie The Mandalorian. Die ersten beiden Staffeln ergeben einen Roman, was wiederum bedeutet, dass die Handlung von Staffel 1 und Staffel 2 unmittelbar zusammenhängt. Aber warum ist das wichtig?

Vor einiger Zeit kursierten Gerüchte, dass es sich hierbei nicht um eine abgeschlossene Serie handelt. Viel mehr seien wohl mehrere Staffeln in Planung.

Disney hat Andor Staffel 2 in der Zwischenzeit von offizieller Seite aus bestätigt. Andor wird also mindestes zwei Staffeln spendiert bekommen. Und jetzt hat sich noch einmal der Showrunner zu Wort gemeldet.

Star Wars: Andor Staffel 1 und Staffel 2 sind ein Buch

Es werden mindestens zwei Staffeln und die 2. Staffel wurde parallel zur 1. Staffel entwickelt. Wie Showrunner Tony Gilroy jetzt erklärt, ergeben die ersten 12 Episoden der 1. Staffel die eine Hälfte einer Story und die anderen 12 Episoden der 2. Staffel bilden das direkte Gegenstück.

So dürfen wir uns auf ganze 24 Episoden mit Captain Cassian Andor (Diego Luna) freuen. Gilroy erklärt gegenüber Vanity Fair:

„Es ist zwar eine zweite Staffel, doch für mich ist es wirklich wie ein Roman. Die erste Staffel handelt von ihm (Andor) und wie er ein Rebell wird. Und die zweiten 12 Episoden bringen ihn in Richtung Rogue One.“

Das impliziert mit Sicherheit das Kennenlernen von Andor und dem imperialen Sicherheitsdroiden K-2SO, der allerdings aktuell noch nicht von Alan Tudyk gespielt wird:

„Wir haben Alan Tudyk nicht an Bord. Jedenfalls noch nicht.“

Diese Aussage klingt weniger in Stein gemeißelt und wenn wir Glück haben, ändert sich das bis zum Dreh der zweiten Staffel noch einmal.

Dafür gibt es ein Wiedersehen mit Mon Mothma (Genevieve O’Reilly). Sie wird laut Showrunner in der 1. Staffel zu sehen sein, allerdings sollen sich ihre Wege mit Andor erst später kreuzen und zwar in oder in Richtung von Staffel 2:

„Diego befindet sich in der Mitte (des Ensembles) und Genevieve in der Mitte eines anderen Teils davon. Sie überschneiden sich. […] Sie haben eine Kreuzung – aber sie treffen sich nicht. Sie werden sich erst in der zweiten Hälfte treffen.“

„Star Wars: Andor“ wird noch in 2022 auf Disney Plus an den Start gehen. Freut ihr euch auf die „Star Wars“-Serie oder habt ihr langsam genug von dem Sternenfranchise? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!