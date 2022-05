The Mandalorian Staffel 3: Start später als gedacht auf Disney Plus

Fans des beliebten Sternenfranchise warten nach den Übergangsfolgen in Das Buch von Boba Fett nun auf The Mandalorian: Staffel 3. Die Weichen für weitere Abenteuer mit Mando und Grogu sind gestellt. Aber wann geht es denn jetzt eigentlich weiter?

Bislang wurde zwischen den Zeilen kommuniziert, dass der Starttermin auf Disney Plus in den Winter 2022 fallen könnte. Doch so wird es nicht kommen. Falls ihr euch schon auf neue „Star Wars“-Abenteuer in den Winterferien gefreut habt, gibt es jetzt eine kleine Absage. „The Mandalorian: Staffel 3“ startet nämlich erst später.

Die 3. Staffel hat jetzt allerdings einen neuen Zeitraum für den Start erhalten. Während der Star Wars Celebration 2022 wurde kommuniziert, dass „The Mandalorian: Staffel 3“ im Februar 2023 an den Start gehen wird auf dem VoD-Streamingdienst von Disney.

The Mandalorian: Staffel 3 erst 2023

Auf der einen Seite könnten wir jetzt enttäuscht darüber sein, dass die neue Staffel erst im Februar 2023 startet. Doch auf der anderen Seite haben Jon Favreau und Dave Filoni auf der Star Wars Celebration 2022 versprochen, dass wir „Großes erwarten“ dürfen.

Was passiert in The Mandalorian: Staffel 3? In der 3. Staffel werden wir mit Mando und Grogu unter anderem den Planeten Mandalore erkunden, der nach der Großen Säuberung des Imperiums nicht mehr derselbe ist. Der Planet liegt zu weiten Teilen in Schutt und Asche. Es wird deshalb spannend, wie er sich im Vergleich zu den Animationsserien Star Wars The Clone Wars und Star Wars Rebels verändert hat und was inhaltlich genau geplant ist.

Und eine große Rolle spielt deshalb auch Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), die für ihre Heimat gegen die Überbleibsel des Imperiums kämpft.

Interessant ist, dass es bereits einen Teaser-Trailer auf der Convention zu sehen gab. Dieser ist noch nicht im Netz gelandet. Laut Aussagen soll der Teaser jedoch ein Wiedersehen mit folgenden Schauspielern bestätigt haben:

Peli Motto (Amy Sedaris)

Greef Karga (Carl Weathers)

Din Djarin (Pedro Pascal)

Baby Yoda alias Grogu

Derweil startet heute die Serie Obi-Wan Kenobi auf Disney Plus und das sogleich mit einer Doppelfolge! Wir wünschen viel Spaß bei der Rückkehr des Jedi-Meisters.