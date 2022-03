Falls ihr auch gerade eine Erschütterung der Macht gespürt habt, könnte das daran liegen, dass die wohl die Dreharbeiten von Staffel 3 der Star Wars-Serie „The Mandalorian“ beendet worden sind. Das berichtet jedenfalls eine inoffizielle Seite, es wird allerdings auch von einem der „Mandalorian“-Stars bestätigt.

Mandalorian: Dreharbeiten zu Staffel 3 wohl beendet

Staffel 3 im Kasten? Allem Anschein nach wurde die Arbeit an Staffel 3 der Disney Plus-Serie „The Mandalorian“ kürzlich beendet. Grogu und der Mandalorianer dürften also irgendwann demnächst endlich ins Streaming von Disney+ zurückkehren, aber es könnte auch noch eine ganze Weile dauern.

Woher kommt die Nachricht? Der Twitter-Account Star Wars Stuff hat in einem Tweet erklärt, dass die dritte Staffel von „The Mandalorian“ abgedreht sei. Dabei wurde sich auf einen Instagram-Post bezogen, der mittlerweile aber schon wieder offline ist.

An sich wäre das keine Neuigkeit hier wert, aber mittlerweile wurde das Ganze quasi auch von offizieller Seite bestätigt. Wir haben zwar kein Statement von Disney oder einem offiziellen „The Mandalorian“-Account, aber zumindest einen eindeutigen Kommentar von Carl Weathers (Greef Carga). Der scheint die Arbeit an Staffel 3 von „The Mandalorian“ jedenfalls sehr genossen zu haben und teilt den Beitrag:

Was passiert in Staffel 3? Was genau uns in der dritten Season der „Star Wars“-Serie erwartet, bleibt noch unklar. Zuletzt haben Grogu und der Mandalorianer aber einige denkwürdige Gastauftritte in „The Book of Boba Fett“ absolviert. Daher wissen wir zumindest schon einmal, dass die beiden wieder miteinander vereint sind und noch dazu ein neues, extrem schnelles Raumschiff haben:

Wann kommt Staffel 3? Auch das wissen wir leider noch nicht. Als nächstes kommt jetzt aber erst einmal die Obi-Wan Kenobi-Serie, die den „Star Wars“-Kosmos um noch mehr Details erweitert. Sollte die dritte Staffel „Mandalorian“ tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen, dann wohl frühestens gegen Ende des Jahres. Realistischer wirkt aber ein Start im Jahr 2023.