Achtung, Spoiler: Zuletzt haben wir in Das Buch von Boba Fett erfahren, dass der einstige Kopfgeldjäger auf der Suche nach Verbündeten ist. Einer seiner künftigen Mitstreiter wurde am Ende der 4. Episode bereits stark angedeutet, nämlich ein gewisser wortkarger Mandalorianer namens Din Djarin. Dieser feiert in der aktuellen 5. Folge der Star Wars-Serie sein großes Comeback und bekommt sogar ein neues Raumschiff.

Star Wars: Din Djarin fliegt einen Sternenjäger aus den Prequels

Wir sehen in der aktuellen Episode, wie es nach der 2. Staffel von The Mandalorian weiterging und Dins Weg führt ihn wieder auf den Wüstenplaneten Tatooine. Dort schaut er bei seiner alten Freundin Peli Motto vorbei, die eine kleine Überraschung für unseren Protagonisten hat: Eine neue Razor Crest. Nun, zumindest irgendwie.

Peli hat Din kein neues Kanonenboot gekauft, also kein weiteres ST-70-Angriffsschiff. Stattdessen hat sie ein älteres Modell ausgegraben, eine echte Antiquität, wie sie ihm versichert. Genauer handelt es sich hierbei um einen N-1-Sternenjäger, den „Star Wars“-Fans natürlich noch aus Episode I: Die Dunkle Bedrohung kennen. Darin saß der junge Anakin Skywalker hinter dem Steuer eines solchen Schiffs und kämpfte gegen die Handelsföderation.

Star Wars: Was ist ein N-1-Sternenjäger?

Doch was ist ein N-1-Sternenjäger eigentlich? Diese Raumschiffe wurden während der Ära der Galaktischen Republik von der königlichen Sicherheitstruppe von Naboo eingesetzt. Primär waren sie für den Kampf gegen Piraten sowie andere Kriminelle und eher sekundär für große Weltraumschlachten vorgesehen.

Din Djarins neues Raumschiff, ein N-1-Sternenjäger © Lucasfilm/Disney

Wie Peli nicht müde zu betonen wird, seien diese Schiffe darüber hinaus feinste Handwerkskunst und zwar von einer Qualität, wie sie zu Zeiten der Neuen Republik kaum noch zu finden seien. Viele Einzelteile des Sternenjägers seien noch von Hand und nicht von Droiden gefertigt sowie letztendlich auch zusammengesetzt worden.

Des Weiteren zeichnen sich N-1-Jäger vor allem durch ihr äußerst elegantes Design aus. Der Schein trügt in diesem Falle jedoch, denn obwohl sie sehr nobel aussehen und wendig durch die Lüfte gleiten, besitzen sie eine überraschend starke Bewaffnung, nämlich standardmäßig zwei Laserkanonen und einen Photonentorpedowerfer. Din Djarins Modell erhielt von ihm und Peli Motto noch einige zusätzliche Extras und ist somit noch gefährlicher als die Originale.

Die Spritztour mit seinem neuen Raumschiff gefällt Din Djarin richtig gut © Lucasfilm/Disney

Unser eher schweigsamer Mandalorianer ist anfangs zwar nicht wirklich angetan von seinem neuen Schiff, doch nach einer ersten Spritztour ändert er seine Meinung. Ein neues Schiff kann er auch gut gebrauchen, immerhin möchte er dem kleinen Grogu einen Besuch abstatten und auch im Einsatz für Boba Fett dürfte der Jäger überaus nützlich sein.

Die neuen Episoden von „Das Buch von Boba Fett“ erscheinen immer mittwochs um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus.