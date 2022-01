Star Wars: Was ist ein Mythosaurier?

In Episode 5 von The Book of Boba Fett ist die Rede von einem sagenumwobenen Mythosaurier. Aber was genau ist eigentlich ein Mythosaurier? Wir erklären euch in diesem Beitrag, was es mit diesem ominösen Tierwesen in Star Wars auf sich hat.

Denn immer wieder werden wir mit diesem Begriff konfrontiert. Die mandalorianische Waffenschmiedin spricht in der besagten Episode über dieses heute mythische Kreatur und auch Ugnaught Kuiil erwähnte sie bereits in einem Gespräch mit dem Mandalorianer Din Djarin.

Der Kontext ist klar: Mandos Vorfahren hätten diese gigantischen Mythosaurier gezähmt, sie hätten sogar als Reittiere fungiert. Aber um zu verstehen, was das für eine gewaltige Leistung ist, muss man zuerst verstehen, was das für Wesen gewesen sind.

Was ist ein Mythosaurier?

Denn eines ist sehr wichtig: Sie waren groß. Sogar sehr groß und nicht nur das. Sie hatten zwei tödliche Stoßzähne und sogar mehrere Hörner am Kopf. Sie lebten laut Star Wars Legends bis ca. 7000 Jahre vor der Schlacht von Yavin (7000 BBY) auf dem Planeten Mandalore. Nun wurde diese Erzählung für den Kanon unter Disney übernommen.

Wir wissen, dass sie in der frühen Geschichte auf Mandalore eine große Rolle gespielt haben, sie dominierten einst diese Welt. Und zwar solange, bis die Taung (vom Planeten Roon) diese Welt erreichten. Eines Tages wurden die Mythosaurier vom Anführer dieser Krieger – von Mandalore dem Ersten – und seinen Gefolgsleuten ausgerottet, die den gesamten Planeten eroberten.

„Als die (Taung)-Vorfahren ankamen, wurde Mandalore von riesigen, gehörnten Kreaturen bewohnt – den wilden Mythosauriern. Die Clans stellten sich gegen diese großen Bestien auf die Probe, bis alle vor ihren Äxten und Schwertern gefallen waren“, so Tor Vizsla.

Wie gefährlich sind Mythosaurier? Fest steht, dass sie sehr groß gewesen sein müssen. So groß wie gigantische Dinosaurier. Das wissen wir unter anderem durch die sagenumwobene Knochenstadt auf Mandalore, die aus Knochen dieser Urwesen gebaut wurde. Und der Schädel eines Mythosauriers soll den Großteil der legendären Stadt ausgemacht haben.

Mandalorianer haben später aus den Knochen sogar Waffen angefertigt und die Mythosaurier selbst sollen teilweise so groß wie kleine Städte gewesen sein. Wobei männliche und weibliche Mythosaurier jedoch unterschiedlich groß waren.

Mythosaurier während The Mandalorian und The Book of Boba Fett

Die Mythosaurier sind zu der Zeit von „The Book of Boba Fett“ und „The Mandalorian“ (9 Jahre nach der Schlacht von Yarvin) eigentlich bereits ausgestorben. Und dennoch bleibt die Symbolik bestehen, die immer wieder auftaucht und die Mandalorianer und deren Kultur repräsentiert.

Es handelt sich um das Symbol von Mand’alor, dem Herrscher aller mandalorianischen Klans. Diese Entität ist sozusagen der eine große Herrscher, der alle Mandalorianer unter sich vereint, ein König oder eine Königin und ein General gleichermaßen.

Wissenswert: Das Symbol, das der Mandalorianer als Anhänger an seiner Halskette trägt, ist ebenfalls der besagte Mythosaurier-Schädel. Es taucht immer wieder auf wie zum Beispiel beim Eingang zur Werkstatt der Waffenmeisterin.