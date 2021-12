Bestätigt: Boba Fett-Teaser zeigen lediglich 1. Hälfte der 1. Folge

In wenigen Tagen am 29. Dezember 2021 startet mit The Book of Boba Fett eine neue Star Wars-Realfilmserie auf Disney Plus. Im Vorfeld gab es einen Trailer und einige Teaser zu sehen, um die wartenden Fans auf das Filmspektakel einzustimmen.

Bei dem Teaser-Material handelt es sich allerdings ausschließlich um die allererste Episode – und auch hier werden lediglich Szene aus der ersten Hälfte der Folge gezeigt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir noch gar nicht wissen, was die 7 Episoden noch so alles bereit halten werden und das ist auch gut so.

Gegenüber The Hollywood Reporter hat einer der Regisseure, Robert Rodriguez nun bestätigt, dass uns noch tonnenweise Überraschungen erwarten. Er schürt mächtig Vorfreude.

Boba Fett und Fennec Shand werden passend zur Serie zu Actionfiguren

Aber warum zeigt der Trailer nur die erste Episode? Die Antwort ist relativ eindeutig. Disney möchte Spoiler vermeiden. Rodriguez kommentiert den Sachverhalt wie folgt:

„Wir können nicht mal die zweite Hälfte der ersten Episode verwenden (als Teaser-Material), weil es so viel verraten würde. Die Verantwortlichen haben lediglich Material aus den anfänglichen Minuten der ersten Episode der sieben Folgen langen Serie verwendet.“

Weiter bestätigt der Produzent, dass uns im Laufe der sieben Episoden einige schockierende Momente erwarten:

„Die Dinge entwickeln sich so, wie ihr es nicht erwarten werdet. Wir werden Dinge sehen, von denen wir nicht glauben konnten, dass wir sie machen. Jede Episode beinhaltet große Überraschungen.“

So dürfen wir gespannt sein, was Dave Filoni, Jon Favreau und Robert Rodriguez hier tatsächlich aus dem Hut gezaubert haben, die für die Serie verantwortlich sind.

Worum geht es in The Book of Boba Fett?

Wie wir bereits im ersten Teaser-Material sehen konnten, schlägt Boba Fett (Temuera Morrison) nach seinem Live-Action-Comeback in The Mandalorian Staffel 2 einen Weg ein, der ihn zurück nach Tatooine führt.

Hier möchte er sich das Territorium zu eigen machen, das zuletzt von Jabba the Hutt regiert wurde. Als neuer Herrscher mit starken Ambitionen muss er sich allerdings erst einmal den entsprechenden Respekt der ehemaligen Kapitäne von Jabba verdienen. Um das zu bewerkstelligen, will er einen anderen Weg als Jabba einschreiten.

Unter anderem sehen wir in „The Book of Boba Fett“ seine treue Begleiterin Fennic Shand (Ming-Na Wen), die ihm mit Rat und Tat zur Seite steht.

Mehr zur Serie und alle Infos zum Cast erhaltet ihr in diesem Beitrag. Werdet ihr die Serie ansehen, wenn sie am 29. Dezember 2021 auf Disney Plus debütiert?

