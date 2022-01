Prequel? Vor The Mandalalorian Staffel 3 gibt es gigantische Mando-Entwicklung

Spoilerwarnung: Die 5. Episode von The Book of Boba Fett steht ganz im Zeichen des Mandalorianers Din Djarin, immerhin heißt die Folge sogar „Die Rückkehr des Mandalorianers“. Die Boba Fett-Serie wird ihrem Ruf als Spin-off zur Hauptserie nunmehr vollends gerecht. Disney hat sich gedacht, innerhalb der Boba Fett-Serie einfach eine ganze Vorab-Episode zu „The Mandalorian“ zu verbauen. Und was für eine Episode!

Aber was bedeutet das jetzt eigentlich, dass Mando wieder zurück ist? Immerhin hat er gleich eine ganze Episode spendiert bekommen? Das bringt einige Konsequenzen mit sich, vor allem für die Figur selbst.

The Book of Boba Fett Episode 5 ist ein The Mandalorian-Prequel

Mit so einer großen Überraschung hätte wohl niemand gerechnet, denn noch vor The Mandalorian Staffel 3 gibt es eine starke Charakterentwicklung, die unseren geliebten Mandalorianer betrifft.

Diese Episode hat alle aktuellen Geschehnisse in „Das Buch von Boba Fett“ für kurze Zeit pausiert, die nun heiß diskutiert wird in der Star Wars-Community. Sie war etwas sehr Besonderes, denn im Grunde könnte man sie auch als Prequel-Folge zur Hauptserie sehen, wäre „Das Buch von Boba Fett“ nicht ohnehin eine waschechte Spin-off-Serie, die von den kreativen Köpfen auch immer als solche bezeichnet wurde.

Wichtig ist jetzt, dass wir sehen, wie es mit Mando nach Staffel 2 weitergeht. Und es gibt einige signifikante Änderungen, die in dieser Episode thematisiert werden. Die Figur wird sehr stark weiterentwickelt.

Boba Fett: Wann geht die neue Star Wars-Serie auf Disney Plus weiter? Uhrzeit & Datum

Eine neue Waffe

Allem voran hat Mando jetzt das Dunkelschwert, das er am Ende von „The Mandalorian Staffel 2“ von Moff Gideon erbeuten konnte. Während der Beskar-Speer eingeschmolzen werden muss, da „keine Waffe aus Beskar existieren“ dürfe laut Waffenschmiedin, behält er das Dunkelschwert jedoch als „edlere Waffe“.

Mit dem Dunkelschwert kämpft er nicht nur in dieser Episode, er lernt sogleich mit ihr umzugehen – oder besser gesagt, er versucht es. Das ist alles noch ein wenig holprig, doch das gehört zu einer waschechten Charakterentwicklung nun mal dazu. Das Dunkelschwert sollte nun seine Primärwaffe in The Mandalorian Staffel 3 sein.

Ein neues Raumschiff

Eine ähnliche Entwicklung sehen wir hinsichtlich seines Fortbewegungsmittels. Während die Razorcrest von dem imperialen Überbleibseln zerstört wurde, ist es nun an der Zeit, ein neues Gefährt zu besorgen.

© Disney/Lucasfilm

Deshalb macht er sich auf den Weg nach Tatooine, wo er einmal mehr auf Peli Motto trifft. Sie hat eine kleine Überraschung für ihn vorbereitet und zwar einen alten N-1-Starfighter von Naboo, den sie gehörig aufmöbeln.

Auch hier wird seine Vorabentwicklung thematisiert, denn er bekommt nicht nur einen neuen Raumflitzer. Er muss sich umgewöhnen, vom Kanonenboot zum Sternenjäger. Und er lernt im selben Atemzug solch einen Sternenjäger zu fliegen. Oder besser gesagt, er macht seine Anfänge damit.

„Eine“ neue Aufgabe

Doch das war noch längst nicht alles. Denn es wäre kein richtiges Prequel, wenn Mando nicht auch in gewisser Weise eine neue Aufgabe spendiert bekäme. Immerhin war es lange Zeit unklar, was überhaupt in Staffel 3 seiner Serie passieren könnte.

Nun wissen wir, dass er wohl in absehbarer Zeit Grogu wieder aufsuchen wird, um ihn unter anderem sein besonderes Geschenk zu überreichen, das er und die mandalorianische Waffenschmiedin angefertigt haben.

© Disney/Lucasfilm

Und nicht nur das: weiter wird er definitiv aushelfen, wenn es zum großen Showdown mit Boba Fett und den Pyke-Syndikat kommt.

Und das war es auch noch nicht! Die mandalorianische Waffenschmiedin erklärt vor Mandos Abreise, dass er einen bestimmten Weg einschlagen müsse, um seinen Weg zurück in die mandalorianische Kultur zu finden. Dafür müsse er zu den Wässern unterhalb der Minen von Mandalore reisen.

Und unter uns gesagt, könnten die Worte, die er zu Moff Gideon verliert, bedeuten, dass dieser Schurke in Staffel 3 weiter eine Rolle spielt.

Wann all das ausgespielt beziehungsweise aufgearbeitet wird auf der grooßen Realfilm-Serienleinwand, wird sich erst noch zeigen müssen. Einen Großteil davon wird er sicher in „The Book of Boba Fett“ absolvieren. Doch insbesondere der Part mit den Minen von Mandalore könnte ein Teil seiner Reise darstellen, die hier lediglich für The Mandalorian Staffel 3 vorbereitet wurde.