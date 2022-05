Ahsoka Tano in „Star Wars: The Clone Wars“ (© Disney/Lucasfilm)

Ahsoka Tano in „Star Wars: The Clone Wars“ (© Disney/Lucasfilm)

Lucasfilm hat mit der animierten Kultserie The Clone Wars die Verbindung zwischen den Film-Trilogien der Skywalker Saga in den Kinos geschaffen und viele neue Charaktere ins Star Wars-Universum eingeführt, wie Publikumsliebling Ahsoka. Gleichzeitig durften Fans auch abseits der Filme mehr über die bekannten und beliebten Charaktere erfahren: Von Obi-Wan Kenobi über Anakin Skywalker aka Darth Vader bis hin zu Darth Maul und Kopfgeldjäger Boba Fett.

Obi-Wan-Kenobi: Neuer Trailer bringt legendären Darth Vader zurück

Inzwischen wächst das Franchise mit einer Fülle an neuen „Star Wars“-Serie bei Disney+, die noch tiefer in die Geschichten aus einer Galaxis weit weit entfernt eintauchen und viele beliebte Figuren zurückbringen, allen voran Boba Fett neben Neuzugang Mandalorian sowie demnächst Obi-Wan Kenobi in einer eigenen Miniserie.

Um nicht den Überblick über die Entwicklung der genannten und wichtigen Figuren im „Star Wars“-Universum zu verlieren, hat das Studio einmal sämtliche Episoden der Kultserie „The Clone Wars“ in chronologischer Reihenfolge aufgelistet.

Star Wars: Sooo viele Titel Alle Spiele, die sich aktuell in der Entwicklung befinden

Wer also noch vor dem Start der Obi-Wan Kenobi-Serie am 27. Mai 2022 auf Disney+ sein Wissen über den Jedi-Meister auffrischen möchte, der findet hier eine hilfreiche Stütze. Übrigens stehen sämtliche „Star Wars“- Serien und Filme bei Disney+ auf Abruf bereit.

Alle „Clone Wars“-Episoden in chronologischer Reihenfolge gelistet: