Zum baldigen Start der neuen Serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi präsentierte Lucasfilm am Star Wars Day einen neuen actionreichen Trailer. Darin bekommen Fans mehr von Ewan McGregor als Obi-Wan zu Gesicht, der nach rund 17 Jahren erstmals wieder in seine Paraderolle als Jedi-Meister aus „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ schlüpft.

Einen kurzen Blick auf den jungen Luke Skywalker gibt es ebenfalls, doch vor allem dürfen wir endlich mehr von Darth Vader und den angekündigten Kampf mit Obi-Wan erleben:

Darth Vader zeigt sich anders als in den Filmen

Hayden Christensen wird erneut in seine Rolle als Anakin Skywalker aka Darth Vader schlüpfen. Jedoch verriet kürzlich Showrunnerin Deborah Chow, dass wir wohl den zornigsten Darth Vader überhaupt zu sehen bekommen: Vader sei zu diesem Zeitpunkt weder wie in „Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith“ noch so wie in „Star Wars Episode 4: Eine neue Hoffnung“. Vielmehr bekommen wir einen Dunklen Lord zu Gesicht, der gerade den Wechsel zum Oberschurken vollzieht und seine Bösartigkeit kaum klarer sein könnte:

„Für uns ist es dasselbe wie mit Obi-Wan, er befindet sich zwischen den beiden Trilogien. Er ist also nicht der Neue Hoffnung-Vader, noch nicht. Weißt du, was ich meine? Wir befinden uns in etwa der Mitte der Periode. Es ist immer noch Vader, offensichtlich. Aber es ist ein Vader, der noch nicht vollständig geformt auftritt wie in Eine neue Hoffnung.“

Wann kommt Obi-Wan Kenobi auf Disney Plus?

Die neue „Star Wars“-Serie „Obi-Wan Kenobi“ geht am 27. Mai 2022 mit einer Doppelfolge bei Disney+ an den Start. Die Miniserie umfasst insgesamt 6 Episoden und wird wie gewohnt im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt. Erste Titel zu den einzelnen Folgen unterliegen aber noch der strengen Geheimhaltung.

Erste Story-Details: Worum geht es in Star Wars: Obi-Wan Kenobi?

Die Handlung setzt zehn Jahre nach den Ereignissen aus „Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith“ an und folgt Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi, der sich zu diesem Zeitpunkt als Ben Kenobi auf dem Wüstenplanet Tatooine befindet. Nachdem sich Obi-Wans Schüler Anakin Skywalker der dunklen Seite angeschlossen hatte und zu Darth Vader wird, flieht Obi-Wan Kenobi ins Exil nach Tatooine.

Während Ben Kenobi sich um das Wohl des noch jungen Luke Skywalkers kümmert, der bei seinem Onkel Owen Lars (Joel Edgerton) aus Die Rache der Sith lebt und aufwächst, werden die Jedi-Ritter vom Imperium bedroht. Obi-Wan bekommt es auf Tatooine mit Kopfgeldjägern und anderen zwielichtigen Gestalten der Galaxie zu tun.

Obi-Wan Kenobi: Alle Infos zu Start, Cast, Story & Trailer der neuen Star Wars-Serie bei Disney+

Als wichtige Gegenspieler wurde in den ersten Trailern neben Darth Vader auch die Inquisitoren bestätigt, die im Auftrag des dunklen Sith-Lords als Auftragskiller fungieren und die Order 66 des Imperators umsetzen, die besagt, sämtliche Jedi-Ritter einschließlich dem gesamten Orden zu eliminieren.