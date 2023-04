Um die Figur der Waffenmeisterin rankt sich seit ihrem ersten Auftritt in The Mandalorian ein Mysterium. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der mandalorianischen Kultur und fertigt als geschickte Schmiedin Rüstungen aus Beskar nach der alten Tradition ihres Volkes an.

Wir fassen für euch zusammen, was zur mysteriösen Mandalorianerin bekannt ist und spekulieren um ihre Aufgabe im Star Wars-Universum.

Die Waffenmeisterin – Eine Schlüsselfigur in The Mandalorian?

Die namenlose Mandalorianerin mit dem gehörnten goldenen Helm trägt den Rufnamen „Armorer“, der im Deutschen meist mit Waffenmeisterin, Rüstungsschmiedin oder einer ähnlichen Spielform übersetzt wird.

Sie feierte ihr Debüt bereits in Kapitel 1 („Der Mandalorianer“) auf dem Streamingdienst Disney+ und gewinnt in der aktuellen 3. Staffel zunehmend an Bedeutung für das Voranschreiten der Handlung.

Als Überlebende der Großen Säuberung durch das Galaktische Imperium zog sich die Waffenmeisterin gemeinsam mit ihrem Clan in den Untergrund von Nevarro zurück. An jenem Ort arbeitete sie in einer überschaubaren, aber gut ausgestatteten Schmiedewerkstatt, deren Eingang von einem Mythosaurier–Schädel aus Beskar geziert wurde.

Dort schmiedete sie auch dem Protagonisten Din Djarin einen neuen Harnisch, nachdem seine Rüstung im Kampf gegen ein Schlammhorn stark beschädigt wurde.

Als Vertreterin der Kinder der Watch, gehört sie zu einer mandalorianischen Untergruppierung, die strikt dem Weg des Mand’alor folgt, welcher verbietet, den eigenen Helm vor den Augen anderer abzusetzen.

Sie war es auch, die Din – dem Kodex gemäß – die Aufgabe zuwies, das Findelkind zu den Jedi zurück zu bringen oder sich ihm als Vater anzunehmen.

Ein Angriff der Imperialen zwang schließlich den dezimierten Clan dazu, den Vulkanplaneten nach zahlreichen Verlusten zu verlassen. Nachdem sie Din für seine Reise ausgestattet hatte, verschaffte sie ihm und dem Kind Zeit zu fliehen, indem sie sich alleine mit ihrem Gravitationshammer ausgerüstet fünf Sturmtrupplern entgegen stellte.

Gemeinsam mit Paz Vizsla gründete die Waffenmeisterin auf Glavis einen neuen Unterschlupf. Ebenda unterwies sie Din im Umgang mit dem Dunkelschwert und fertigte auf seine Bitte hin aus einer eingeschmolzenen Beskar-Lanze ein Kettenhemd für Grogu.

Als sich offenbarte, dass Din sein Gesicht vor anderen zeigt, sprach die Schmiedin die Verbannung aus. Diese nahm sie wieder zurück, als er ihr beweisen konnte, dass er und Bo-Katan sich in den Lebenden Wassern von ihren Sünden reinwuschen.

Trotz ihrer anfänglichen Ablehnung gegenüber Bo-Katan Kryze, die den Kodex missachtete, erkannte sie in der Adeligen ein Potential, nachdem diese berichtete einem lebenden Mythosaurier begegnet zu sein. Daraufhin entsendete sie Bo-Katan, um Mandalore zu einigen.

Die namenlose Waffenmeisterin vereinigt viele Schlüsselfiguren in sich: Sie ist eine weise Mentorin und ruhige Anführerin, streng und pflichtbewusst, aber stets gerecht.

Mit ihrem Hammer fertigt sich nicht nur filigrane Rüstungskunst, sondern beweist sich auch als geschickt im Kampf, wobei sie Konflikte allein durch ihre autoritäre Präsenz und klug gewählten Worten zu lösen vermag.

Obwohl Grogu von den Jedi, dem Feind, abstammt, äußerte sie ihm gegenüber keinen Groll und akzeptierte ihn als Findelkind in der Obhut von Din Djarin.

Doch das tiefe Pflichtgefühl gegenüber dem Kodex birgt auch ihr Potential, sich zu einer gefährlichen Widersacherin zu entwickeln.

Hinter dem goldenen Helm verbirgt sich Schauspielerin Emily Swallow, die man als Amara aka Die Finsternis aus der TV-Serie Supernatural kennt.

Falls ihr mehr über Emily erfahren wollt, können wir dieses charmante Interview auf StarWars.com empfehlen, in dem die Schauspielerin über ihre Rolle als Waffenmeisterin spricht und erläutert, wie glücklich sie darüber ist, dass die maskierte Frau, die sie verkörpert, vor allem von einem weiblichen Publikum als starkes Vorbild angenommen wird.