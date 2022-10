Ab sofort bereichert ein weiteres Flugschiff das LEGO-Star Wars-Universum: die Razor Crest aus der Serie The Mandalorian. Das Set versteht sich als Hommage an eine präimperiale Zeit und begeistert laut erster Reviews mit seinem Detailreichtum auch Fans, die das Prequel von Disney+ (noch) nicht gesehen haben.

Alle, die ihre Sammlung vergrößern wollen oder noch nach einem intergalaktisch gutem Weihnachtsgeschenk suchen, werfen gerne einen Blick in unsere Zusammenfassung: Das ist der Weg.

Willkommen an Bord der Razor Crest – LEGOs Hommage an The Mandalorian

Die mächtige Razor Crest ist ein Angriffsschiff vom Typ ST-70. Im LEGO-Katalog führt sie die Seriennummer 75331 und gehört zur Ultimate Collector Series; einer Reihe, die sich mit der Altersempfehlung von 18+ vornehmlich an erfahrene Baumeisterinnen und Baumeister richtet.

© LEGO/Disney

Ist das Großprojekt aus 6.187 Einzelteilen erst mal vollendet, ist es ganze 72 cm lang, 50 cm breit und 24 cm hoch. Wie es für die Ausstellungsmodelle üblich ist, fasst eine schicke Infotafel die wichtigsten Daten des ehemaligen Militärvehikels zusammen.

Je nach Laune und persönlichem Geschmack kann die Crest in ihrer vollgepanzerten Schönheit präsentiert werden oder einen Einblick in das detailreiche Innenleben gewähren. Dafür lassen sich das Dach, das Cockpit und die gewaltigen Triebwerke abnehmen als auch Seitenluken öffnen.

© LEGO/Disney © LEGO/Disney © LEGO/Disney © LEGO/Disney © LEGO/Disney

Das Interieur ist liebevoll gestaltet und mit Eastereggs gespickt, die an die Abenteuer des Mandolorianers erinnern. Zu den Highlights zählen das gut bestückte Waffenarsenal, ein Schlafquartier und die Karbon-Gefrierkammer. Im Dach ist eine abnehmbare Rettungskapsel integriert mit Platz für eine Minifigur.

Apropos Minifigur: Das Set beinhaltett 5 Minifiguren, um die Geschehnisse um den Kopfgeldjäger und „das Kind“ nachzustellen. Damit dürfen natürlich Mando und der knuffige Grogu aka Baby Yoda nicht fehlen. Die beiden kommen mit hübschen Accessoires wie Mantel und Blaster sowie dem schwebenden Kinderwagen.

© LEGO/Disney © LEGO/Disney

Mit an Bord ist außerdem der in Karbonit gefangene unbekannte Mythrol, der geschickte Ugnaugh Kuiil sowie sein treues Reittier Blurrg. Letzteres ist eine baubare LEGO-Figur, die perfekt in den Laderaum der Crest passt.

Noch ist das Modell für 599,99 Euro exklusiv nur bei LEGO – im Online-Store oder dem Geschäft vor Ort – zu erwerben. Dabei werden etwa 4.500 VIP-Punkte gesammelt, die für einen Rabatt bei künftigen Käufen eingelöst werden können.

„Star Wars“-Fans, die nach weiteren Geschenkideen suchen, schauen gerne noch in unseren Beitrag zum neuen Helm von Darth Vader oder in die Übersicht der besten Lichtschwerter-Replika. Hier informiert euch Ben außerdem, wann es eigentlich mit Staffel 3 von The Mandalorian weitergeht. Ich habe gesprochen.