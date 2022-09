The Mandalorian Staffel 3 – Trailer auf Deutsch jetzt ansehen!

Es ist so weit: lange mussten sich die Fans, die es nicht zur Star Wars Celebration 2022 geschafft haben, gedulden. Hinter verschlossenen Türen wurde der erste Teaser-Trailer zu The Mandalorian Staffel 3 bereits gezeigt. Doch jetzt ist er da. Schaut euch hier den offiziellen Trailer auf Deutsch an!

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wie geht die The Mandalorian 3 weiter? Die Star Wars-Serie setzt genau da an, wo Das Buch von Boba Fett aufhört. Mando alias Din Djarin (Pedro Pascal) und Baby Yoda alias Grogu sind wieder vereint, nachdem Grogu von Luke Skywalker im Umgang mit der Macht unterwiesen wurde.

Die Ereignisse auf Tatooine führen den Clan von Zwei wieder zusammen und es stellt sich die Frage, wie es wohl mit den beiden Reisenden weitergehen würde.

The Mandalorian Staffel 3: Was zeigt der Trailer?

Der Trailer beantwortet diese Frage nun zu Teilen, denn aufgrund der Tatsache, dass Mando seinen Helm abgenommen hat, ist er nun „kein Mandalorianer mehr“. Zumindest sind das die Vorwürfe seines alten Kults.

Sein umgebauter N1-Sternenjäger führt ihn wohl deshalb auf den in Schutt und Asche gelegten Planeten Mandalore, der durch die Große Säuberung des Imperiums all seinen Glanz verloren hat.

Eine große Rolle in Staffel 3 spielt Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), die sich als rechtmäßige Thronerbin sieht und den Thron schließlich besteigt. Sie verfolgt ihre eigenen Pläne mit Mandalore und wirft dem Alten Kult vor, für die Spaltung des mandalorianischen Volkes verantwortlich zu sein.

Mando und Bo-Katan treffen auf Mandalore aufeinander und es bleibt offen, wie dieses Aufeinandertreffen verlaufen wird. Doch eines steht schon jetzt fest:

„Also dann, Kleiner. Bist du bereit für ein Abenteuer?“

Disney schickt Mando und Grogu einmal mehr in „The Mandalorian: Staffel 3“ auf neue Abenteuer, die 2023 exklusiv auf Disney Plus an den Start gehen.

Putzige Idee: Übrigens kehrt Publikumsliebling Babu Frik aus Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers zurück, dem Mando auf seiner Reise ebenfalls begegnet. Weitere Chraktere wie Greef Karga (Carl Weathers) aus Staffel 1 und 2 dürfen ebenso wenig fehlen und sind wieder mit von der Partie.