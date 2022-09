Fans der beliebten und gefeierten Star Wars-Serie The Mandalorian fiebern bereits der 3. Staffel entgegen, zu der kürzlich ein erster Trailer veröffentlicht wurde. Bis zum möglichen Start Anfang 2023 und einem Wiedersehen mit Baby Yoda dauert es aber noch eine ganze Weile.

Nun wurde Mando-Darsteller Pedro Pascal in einem kürzlich gegebenen Interview gefragt, wie denn die Zukunft der Serie aussehen könnte und ob die Chancen für einen Mandalorian-Kinofilm stehen?

Die Antwort fällt eindeutig aus und macht den Fans Hoffnung: Zwar könne Pascal derartige Pläne von Lucasfilm und Disney nicht bestätigen, jedoch zeigt er sich erfreut über die Möglichkeit und würde sich ganz klar für einen Mando-Film aussprechen. Das letzte Wort hat jedoch Jon Favreau und Dave Filoni, die Macher hinter der „Star Wars“-Serie.

Gute Chancen für einen Mando-Film

Bereits auf der Star Wars Celebration im Mai sprach sich Pascal für einen möglichen Mandalorian-Film aus. Für die Regie bringt Pascal bereits Rick Famuyiwa ins Gespräch. Hoffen wir, dass Lucasfilm seinen und den Wunsch vieler Fans erhören wird.

Bislang hält sich das Studio zu den nächsten „Star Wars“-Filmen recht bedeckt. Es wurden zwar schon vor geraumer Zeit erste Produktionen etwa von Marvel-Chef Kevin Feige, Taika Waititi und Rian Johnson angekündigt, die jedoch weiter auf sich warten lassen.

Stattdessen baut Lucasfilm die „Star Wars“-Serien für den eigenen Streamingdienst Disney+ massiv weiter aus. Als nächstes geht Andor (am 21. September) und Ahsoka (2023) an den Start, weitere Projekte befinden sich bereits in Arbeit.

The Mandalorian: So geht es in Staffel 3 weiter

Die neuen Folgen der „Star Wars“-Serie setzt genau da an, wo die „Boba Fett“-Serie endet: Mando alias Din Djarin (Pedro Pascal) und Baby Yoda alias Grogu sind wieder vereint, nachdem Grogu von Luke Skywalker im Umgang mit der Macht unterwiesen wurde. Zurück auf Tatooine stürzen sich die beiden in ein neues Abenteuer, das sie erneut zu den entlegenen Orten und Planeten führt.

Der erste Trailer liefert eine kurze Vorschau auf die neuen Folgen und zeigt, dass Mando wegen eines schweren Vergehens von der Gemeinschaft der Madalorianer ausgestoßen wurde. Er sein nun „kein Mandalorianer mehr“, da er es gewagt habe, seinen Helm gegenüber Fremden abzunehmen.

Mit seinem umgebauten N1-Sternenjäger dürfte sein nächstes Ziel der Planet Mandalore sein, der durch die Große Säuberung des Imperiums all seinen Glanz verloren hat. Auch ein Wiedersehen mit Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) ist angekündigt, die sich als rechtmäßige Anwärterin auf den Thron der Mandalorian sieht.