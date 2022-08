Andor: Wann läuft Folge 4? Episoden-Guide zur Star Wars-Serie

Lucasfilm kündigt die mit Spannung erwartete neue Star Wars-Serie Andor am 21. September 2022 bei Disney+ an. In der Prequel-Serie zum erfolgreichen Kinofilm „Rogue One” dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit Diego Luna als Captain Cassian Andor freuen, der mit seinem Team von Rebellen einst die Pläne für den Todesstern gestohlen hatte.

Im Prequel steht sein eigener Werdegang im Zentrum, wie er zum Spion der Rebellenallianz während des Galaktischen Bürgerkrieges gegen das Imperium wird – und auf die eine oder andere „gewagte Mission“ geschickt wird.

Zum Start der neuen „Star Wars“-Serie erwarten uns gleich drei Folgen am Stück. Alle weiteren Episoden der 12-teiligen ersten Staffel erscheinen im wöchentlichen Rhythmus beim Streamingdienst Disney Plus – bis zum Staffelfinale am 23. November 2022.

Andor: Wann kommt Folge 4?

Inzwischen hat Disney+ eine Übersicht sämtlicher 12 Episoden der ersten Staffel von Andor bekannt gegeben. Hier findet ihr sämtliche Termine, einzig die Episoden-Titel werden noch geheim gehalten:

Episode 1: Termin: 21. September 2022

Episode 2: Termin: 21. September 2022

Episode 3: Termin: 21. September 2022

Episode 4: Termin: 28. September 2022

Episode 5: Termin: 5. Oktober 2022

Episode 6: Termin: 12. Oktober 2022

Episode 7: Termin: 19. Oktober 2022

Episode 8: Termin: 26. Oktober 2022

Episode 9: Termin: 2. November 2022

Episode 10: Termin: 9. November 2022

Episode 11: Termin: 16. November 2022

Episode 12: Termin: 23. November 2022

Wie lange ist eine Folge von Andor?

Eine konkrete Laufzeit für die Auftaktfolge bei Disney+ wird noch bekannt gegeben. Jedoch ist davon auszugehen, dass sich die einzelnen Episoden auf einem ähnlichen Niveau wie schon bei den Erfolgsserien „The Mandalorian“ und „Obi-Wan Kenobi“ mit durchschnittlich 35 bis 45 Minuten pro Folge bewegen, Ausnahmen mit bis zu 55 Minuten Laufzeit dürfte es auch hier geben.

Erste Story-Details: Worum geht es in Andor?

Die Prequel-Serie setzt fünf Jahre vor „Rogue One” ein und folgt Cassian Andor, der als Spion der Rebellenallianz auf die eine oder andere „gewagte Mission“ geschickt wird, um der Galaxis die Hoffnung zurückzubringen, die sich im Griff des erbarmungslosen Imperiums befindet:

„Die Serie erkundet die Star Wars-Galaxie aus einer neuen Perspektive und konzentriert sich auf Cassian Andors Reise, die ihn entdecken lässt, was er bewirken kann. Sie erzählt die Geschichte der aufkeimenden Rebellion gegen das Imperium und wie Menschen und Planeten darin verwickelt wurden. Es ist eine Ära voller Gefahren, Täuschungen und Intrigen, in der Cassian den Weg einschlägt, der ihn zum Rebellenhelden machen soll…“

Erste Besetzung zu Andor

Zur weiteren Besetzung gehören neben Diego Luna außerdem noch Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller und Genevieve O’Reilly als Mon Mothma, eine ehemalige Senatorin der Republik, die inzwischen die Rebellenallianz unterstützt.

Wird es eine 2. Staffel geben?

Definitiv ja! Bereits vor dem Start der Serie hat Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy gemeinsam mit Showrunner Tony Gilroy, Regisseur und Autor von „Rogue One”, bereits eine 2. Staffel von „Star Wars: Andor“ mit weiteren 12 Episoden bestätigt.

Als Neuzugang wurde bereits Stellan Skarsgård in einer noch geheimen Rolle angekündigt. Staffel 2 soll im Gegensatz zur ersten Staffel einige Zeitsprünge über mehrere Jahre hinweg enthalten, um am Ende im Finale an die Ereignisse des Films „Rogue One” anzuknüpfen. Viel mehr wird aber noch nicht verraten.

