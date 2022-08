Disney hat heute gleich mehrere Überraschungen aus dem digitalen Ärmel geschüttelt. Die neue Star Wars-Serie mit dem Namen Andor, die Cassian Andor in den Mittelpunkt stellt, kommt später. Doch anstelle von zwei Episoden gibt es dann gleich drei Episoden zum Start.

Die Serie debütiert demnach nicht mehr am 31. August 2022, wie ursprünglich geplant – es geht jetzt am 21. September 2022 los.

Diese Infos werden begleitet mit einem ansehnlichen, zweiten Trailer, der nicht nur auf visueller Ebene zu überzeugen weiß und einiges an Sci-Fi-Kost zu bieten hat. Aber seht am besten selbst!

Star Wars: Andor verschoben, neuer Start auf Disney Plus

„Andor“ von Showrunner Tony Gilroy („Rogue One: A Star Wars Story“) wird über 24 Episoden verfügen, wovon ihr die ersten drei direkt zum Start streamen könnt. Doch diese Episoden werden in zwei Staffeln aufgeteilt. Es ist nur logisch, dass jede Staffel 12 Episoden mitbringen wird. Unüblich viel für eine „Star Wars“-Live-Action-Serie.

Die ersten drei Episoden laufen am am 21. September 2022, danach werden die neuen Folgen dann an jedem Mittwoch ausgestrahlt.

Worum geht es in Star Wars: Andor?

Wir lernen Captain Cassian Andor näher kennen, seines Zeichens ein Spion der Rebellenallianz, der zur Zeit des Galaktischen Bürgerkriegs mal mehr und mal weniger im Verborgenen gegen das Imperium kämpft.

Die Handlung setzt fünf Jahre vor Rogue One an. Fünf Jahre, bevor er als Mitverantwortlicher dafür sorgt, dass die Rebellen die Pläne des ersten Todessterns in die Hände bekommen.

Bevor es dazu kommt, ist im Leben von Andor viel passiert. Die Galaxie leidet zu dieser Zeit stark unter der gewaltsamen Besatzung unzähliger Planeten durch das Imperium. Deshalb bekommen wir es mit der „aufkeimenden Rebellion“ zu tun, die sich gegen das Galaktische Imperium zur Wehr setzt.

„Es ist eine Ära voller Gefahren, Täuschungen und Intrigen, in der Cassian den Weg einschlägt, der ihn zum Rebellenhelden machen soll…“

Es ist die Rede von einer „gewagten Mission“, auf die wir Andor begleiten werden. Einen ersten Einblick in die Gefahren dieser Mission bietet der zweite Trailer. Außerdem sehen wir Forest Whitaker als Saw Gerrera, die Rückkehr von Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) und mehr!

Freut ihr euch auf die neue Serie oder habt ihr keine große Erwartungen? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!