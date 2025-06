Star Wars Andor dominiert Streamingcharts – Wie gelingt der Durchbruch?

Star Wars: Andor hat es endlich geschafft, sich in den Streaming-Rankings zu behaupten. In der Woche des Serienfinales, vom 12. bis 18. Mai 2025, erreichte die Serie den ersten Platz auf Nielsens Streaming-Charts. Dies kommt nach einer Phase der Skepsis hinsichtlich ihres Erfolgs, da unterschiedliche Trends und Zuschauerzahlen im Internet aufgetaucht sind. Nun hat die Organisation, die seit langem TV-Einschaltquoten misst, die vollständigen Details jener Woche veröffentlicht und damit Andor bestätigt. Die Serie wurde in dieser Woche insgesamt 931 Millionen Minuten lang gestreamt und übertraf damit alle anderen von Nielsen gemessenen Shows.

Die Entwicklung von Andor

Wie hat sich Andor über die Jahre entwickelt? In den letzten drei Jahren war Andor keineswegs ein Misserfolg, erreichte jedoch zuvor nie den Spitzenplatz. Andere Analytikfirmen schätzten die Serie als meistgesehene der Woche, als das Finale der ersten Staffel endete, Nielsen tat dies jedoch nicht. Zu dieser Zeit gab es Diskussionen über „Franchise-Müdigkeit“, da die erste Staffel von Andor nicht ganz an vorherige Star Wars-Serien wie The Mandalorian heranreichte.

Mit der Rückkehr von Staffel 2 änderte sich das Bild schlagartig. Die Serie verzeichnete während ihrer gesamten Laufzeit eine konstantere Zuschauerzahl, was einige Analysten dem einzigartigen Veröffentlichungsplan zuschreiben. Dennoch erreichte die Show aus verschiedenen Gründen nicht gleich die Spitze. Es gab Konkurrenz durch andere heiß erwartete Shows, darunter The Last of Us.

Konkurrenz im Streaming-Bereich

Welche Shows boten Andor Konkurrenz? Die Streaming-Charts werden oft von Shows dominiert, die Menschen wiederholt ansehen oder die Kinder häufig schauen. Das spiegelte sich auch in der Woche vom 12. bis 18. Mai 2025 wider. Andor überholte knapp Bluey, gefolgt von der Netflix-Originalserie Nonnas auf dem dritten Platz. Danach folgten Grey’s Anatomy, Criminal Minds, You, The Last of Us, The Rookie, The Secret Lives of Mormon Wives und schließlich die neue Netflix-Serie Forever.

Hoffentlich können Produzenten und Streaming-Manager einige nützliche Lektionen aus dem Erfolg von Andor Staffel 2 ziehen. Dieser Ansatz bei der Veröffentlichung im Streaming scheint erfolgreich gewesen zu sein, und viele Kommentatoren online äußerten sich dankbar, dass die Serie 12 Episoden bekam, anstatt wie viele andere Shows nur zehn, acht oder sogar sechs.

Die Zukunft von Andor und Star Wars

Was bedeutet der Erfolg von Andor für die Zukunft von Star Wars? Die Erzählweise und der Fokus von Andor heben sich eindeutig von anderen Star Wars-Produktionen ab und zeigen möglicherweise, was sich die Fans am meisten vom Franchise wünschen. Die Serie ist derzeit auf Disney+ verfügbar. Staffel 1 ist auch auf Blu-ray erhältlich, aber es gibt noch keine Informationen über eine physische Medienveröffentlichung für Staffel 2.

