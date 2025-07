Star Wars Andor – 14 Emmy-Nominierungen und zwei Star-Darsteller gewürdigt

Star Wars Andor hat in diesem Jahr mit seiner zweiten Staffel beeindruckende Erfolge erzielt. Die Serie, die als Prequel zu Rogue One dient, hat 14 Emmy-Nominierungen in verschiedenen Kategorien erhalten. Besonders hervorzuheben sind die Nominierungen für Forest Whitaker und Alan Tudyk, die beide für ihre herausragenden Leistungen in Andor Anerkennung fanden.

Emmy-Nominierungen für Fan-Favoriten

Welche Schauspieler aus Andor wurden für einen Emmy nominiert? Forest Whitaker wurde für seine Rolle als Saw Gerrera in der Folge „Ich habe überall Freunde“ für den Preis als Bester Gastdarsteller in einer Dramaserie nominiert. Alan Tudyk erhielt eine Nominierung für seine Stimme als K-2SO in der Folge „Wer weiß sonst noch?“ in der Kategorie Beste Charakter-Synchronisation. Beide Schauspieler hatten ihre Figuren ursprünglich im Film Rogue One eingeführt, bevor sie in Andor zurückkehrten.

Die zweite Staffel von Andor übertraf die erste Staffel in Bezug auf Emmy-Nominierungen. Während die erste Staffel acht Nominierungen erhielt, darunter keine in den Schauspielkategorien, waren es in der zweiten Staffel deutlich mehr. Das zeigt, wie sehr die Serie in ihrer zweiten Staffel an Anerkennung gewonnen hat.

Vielfältige Nominierungen für Andor

In welchen weiteren Kategorien wurde Andor nominiert? Andor erhielt Nominierungen in mehreren namhaften Kategorien, darunter Drehbuch und Regie, sowie zahlreiche technische und handwerkliche Kategorien. Hier eine vollständige Liste der Nominierungen für Andor:

Herausragendes Produktionsdesign für ein narratives Perioden- oder Fantasy-Programm (eine Stunde oder länger)

Herausragende Kameraführung für eine Serie (eine Stunde)

Herausragende Fantasy/Sci-Fi-Kostüme

Herausragende Regie für eine Dramaserie

Herausragender Schnitt für eine Dramaserie

Herausragende Musikkomposition für eine Serie (Original Dramatic Score)

Herausragende Originalmusik und Liedtexte

Herausragender Gastdarsteller in einer Dramaserie

Herausragende Charakter-Synchronisation

Herausragende Dramaserie

Herausragende Tongestaltung für eine Comedy- oder Dramaserie (eine Stunde)

Herausragender Tonmischung für eine Comedy- oder Dramaserie (eine Stunde)

Herausragende Spezialeffekte in einer Staffel oder einem Film

Herausragendes Drehbuch für eine Dramaserie

Die Bedeutung der Nominierungen

Warum sind diese Nominierungen so bedeutend? Die Nominierungen zeigen, wie sehr Andor von der Kritik geschätzt wird. Die Serie hat nicht nur in den technischen Kategorien, sondern auch in den Kategorien für Drehbuch und Regie Anerkennung gefunden. Besonders bemerkenswert ist, dass Andor in der Kategorie für die beste Dramaserie nominiert wurde, was ihre herausragende Qualität unterstreicht.

Obwohl Forest Whitaker und Alan Tudyk die einzigen Schauspieler aus Andor sind, die Nominierungen erhielten, sind Fans möglicherweise enttäuscht, dass andere Darsteller übergangen wurden. Die gesamte Ensemble-Besetzung, darunter Diego Luna, Stellan Skarsgård und Genevieve O’Reilly, lieferte beeindruckende Leistungen ab.

Resonanz der zweiten Staffel

Wie wurde die zweite Staffel von Andor aufgenommen? Die zweite Staffel von Andor erhielt durchweg positive Kritiken und wurde als berührender und überzeugender Abschluss der Geschichte gelobt. Die Serie fügte Rogue One durch die Neuerzählung zentraler Charaktere und Elemente Tiefe hinzu und veränderte nachhaltig die Sichtweise der Fans auf den Film.

Trotz der positiven Resonanz hat sich der Showrunner Tony Gilroy entschieden, sich anderen Projekten zuzuwenden. Dennoch bleibt Andor ein herausragendes Beispiel dafür, wie das Star Wars-Universum durch tiefgründige Erzählungen bereichert werden kann.

Was denkst du über die Emmy-Nominierungen für Andor? Teile deine Meinung in den Kommentaren!