Andor – keine 2. Staffel geplant: Tony Gilroy enthüllt die Gründe

Der Regisseur von Rogue One: A Star Wars Story, Tony Gilroy, hat kürzlich in einem Interview mit dem britischen Magazin Empire über seine Gedanken zur Serie Andor und deren Charaktere gesprochen. Obwohl Andor von vielen als die beste Star Wars-Serie angesehen wird und Gilroy klarstellte, dass keine weiteren Staffeln geplant sind, bleibt die Frage, wie die Geschichte über das Ende hinaus weitergehen könnte.

Rogue One und die Verbindung zu Andor

Welche Verbindung besteht zwischen Rogue One und Andor? Rogue One ist ein Film, der 2016 erschienen ist und die Geschichte der Rebellen erzählt, die die Baupläne des Todessterns stehlen. Diese Handlung spielt kurz vor den Ereignissen von Star Wars (1977). Andor hingegen ist eine Serie, die die Vorgeschichte des Films beleuchtet und die Entwicklung des Charakters Cassian Andor über mehrere Jahre hinweg zeigt. Beide Projekte sind eng miteinander verknüpft, da sie die Ursprünge des Widerstands gegen das Imperium darstellen.

Gilroy, der auch an Rogue One mitgearbeitet hat, äußerte in dem Interview, dass er gerne den Charakter Vel, gespielt von Faye Marsay, in Rogue One integriert hätte. „Ich würde Vel definitiv dort haben wollen. Mein Gott, denk nur an Vels Meinung über Jyn Erso! Sie hätte sicherlich einiges über sie zu sagen.“ Diese Aussage zeigt, wie tief Gilroy in die Charakterentwicklung involviert war und welche Gedanken er sich über die Interaktionen der Figuren gemacht hat.

Die Zukunft von Andor

Gibt es Chancen auf eine Fortsetzung von Andor? Laut Gilroy gibt es keine Pläne für eine weitere Staffel der Serie. „Wir haben kein weiteres Potenzial. Alles ist da draußen. Es gibt nichts, von dem wir wissen, dass ihr es nicht wisst.“ Diese endgültige Aussage deutet darauf hin, dass die Geschichte von Andor abgeschlossen ist und keine weiteren Episoden geplant sind.

Gilroy erklärte auch, warum er die ursprünglich geplante längere Laufzeit der Serie verworfen hat: „Du könntest unmöglich fünf Jahre der Serie physisch produzieren. Ich meine, Diego wäre dann 65. Ich wäre in einem Altersheim. Wir waren in Panik. Wir können uns nicht ewig daran binden.“ Diese pragmatische Entscheidung spiegelt das Verständnis wider, dass die Produktion einer solchen Serie sowohl zeitlich als auch physisch anspruchsvoll ist.

Einfluss von Tony Gilroy

Wie hat Tony Gilroy die Star Wars-Welt beeinflusst? Tony Gilroy ist bekannt für seine Arbeit an der Bourne-Filmreihe und hat auch an der Erstellung und Umsetzung von Andor maßgeblich mitgewirkt. Seine Fähigkeit, komplexe Geschichten zu erzählen und tiefgründige Charaktere zu entwickeln, hat ihm Anerkennung in der Filmbranche eingebracht. Gilroy hat nicht nur das Drehbuch für Rogue One mitgeschrieben, sondern auch ungenannte Nachdrehs des Films geleitet.

Mit Andor hat er eine Serie geschaffen, die als eine der besten Star Wars-Produktionen gilt. Die Serie erhielt Lob für ihre düstere, erwachsene und bodenständige Erzählweise, die sich von anderen Star Wars-Produktionen abhebt. Diese einzigartige Herangehensweise hat dazu beigetragen, dass Andor von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert wurde.

Alle Episoden von Andor sind jetzt auf Disney+ verfügbar. Was hältst du von der Serie und Tony Gilroys Einfluss auf das Star Wars-Universum? Teile deine Meinung in den Kommentaren!