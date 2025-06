Diego Luna über Andor – TV-Serien bringen Unsicherheit für Schauspieler

Diego Luna, bekannt für seine Rolle als Cassian Andor in Rogue One: A Star Wars Story und der Serie Andor, hat kürzlich in einem Interview offenbart, was ihm an der Arbeit an der Serie nicht gefallen hat. Während seines Auftritts im Podcast „Conan O’Brien Needs a Friend“ erklärte Luna, dass die Unsicherheit über den Verlauf einer TV-Serie im Gegensatz zu Filmen, die mit einem klaren Anfang, einem Mittelteil und einem Ende konzipiert sind, zu einer gewissen Anspannung am Set führen kann. Er äußerte sich kritisch darüber, dass TV-Produktionen oft beginnen, ohne genau zu wissen, wohin sie führen werden.

Die Herausforderungen bei der Produktion von Andor

Warum empfindet Diego Luna die Arbeit an TV-Serien als herausfordernd? Luna erklärte, dass der ständige Druck, eine Serie fortzusetzen, ohne das Ende zu kennen, eine belastende Erfahrung sein kann. Der Gedanke an kommende Staffeln und die Frage, wie viel man noch erreichen kann, erzeugen eine Art von Unsicherheit, die er als unangenehm empfindet.

Andor, das kürzlich seine zwei Staffeln umfassende Laufzeit auf Disney+ abgeschlossen hat, erhielt viel Lob für seine komplexe und tiefgründige Erzählweise, die neue Perspektiven auf die Ereignisse aus Rogue One bietet. Die Serie beleuchtet die Ursprünge und die moralischen Ambivalenzen der Rebellion, was die Sichtweise der Fans auf die Original-Trilogie nachhaltig verändert hat.

Diego Lunas Karriere und seine Rolle in Andor

Welche Erfahrungen hat Diego Luna außerhalb von Andor gesammelt? Neben Andor hat Luna im Laufe seiner Karriere an verschiedenen TV-Produktionen mitgewirkt, darunter Narcos: Mexico. Er hat auch in Animationsserien wie Maya and the Three und Trollhunters: Rise of the Titans mitgewirkt.

Andor hat als Prequel zu einem Spielfilm eine besondere Stellung, da die Zuschauer das Schicksal von Cassian Andor bereits vor der ersten Episode kannten. Die Serie führte jedoch zahlreiche neue Charaktere und Handlungsstränge ein, die eine sorgfältige Auflösung benötigten.

Die Zukunft von Star Wars im TV-Format

Wie könnte die Zukunft von Star Wars TV-Serien aussehen? Nach dem Erfolg von Andor bleibt es spannend, wie Lucasfilm in Zukunft mit Star Wars TV-Produktionen umgehen wird. Ahsoka Staffel 2 ist auf dem Weg, aber darüber hinaus sind keine weiteren Live-Action-Serien geplant. Stattdessen scheint ein Mandalorian & Grogu-Film die Stelle von Mandalorian Staffel 4 einzunehmen.

Für Lucasfilm bietet das TV-Format ein umfangreiches Spielfeld, um die weit entfernte Galaxie weiter auszuleuchten. Trotz der Risiken gibt es viel Potenzial, neue Geschichten zu erzählen und bestehende Handlungsstränge zu vertiefen.

