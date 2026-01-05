Xbox Game Pass verliert fünf Spiele im Januar 2026 – Jetzt noch schnell spielen

Der Xbox Game Pass startet ins neue Jahr mit einer weniger erfreulichen Nachricht für Abonnenten: Fünf Spiele werden am 15. Januar 2026 aus dem Katalog entfernt. Die Information wurde kürzlich über die „Leaving Soon“-Sektion in der Xbox-App bestätigt.

Betroffen sind sowohl Konsolen-, PC- als auch Cloud-Spieler. Einige der Titel zählen zu den interessanteren Veröffentlichungen der letzten Jahre, sodass sich ein letzter Blick durchaus lohnen kann.

Diese fünf Spiele verlassen den Game Pass

Welche Titel verschwinden am 15. Januar 2026? Die folgenden fünf Spiele werden am 15. Januar 2026 aus dem Xbox Game Pass entfernt. Wer sie noch spielen möchte, sollte sich beeilen:

Flintlock: The Siege of Dawn

Neon White

Road 96

The Ascent

The Grinch: Christmas Adventures

Alle Titel sind derzeit auf Xbox-Konsolen, PC sowie über die Cloud spielbar. Bis zum Stichtag bleiben sie vollständig verfügbar.

Spieltipps vor dem Abschied

Welche Spiele lohnen sich jetzt noch besonders? Wenn du überlegst, eines oder mehrere der scheidenden Spiele noch zu spielen, solltest du deine Zeit sinnvoll planen. Die gute Nachricht: Keines der Spiele ist besonders lang. Vor allem für Kurzentschlossene bieten sich hier einige spannende Optionen:

Spiel Genre Geschätzte Spielzeit Flintlock: The Siege of Dawn Action-RPG, Soulslike 10–15 Stunden Neon White Speedrunning-FPS, Indie 8–12 Stunden Road 96 Adventure, Prozedural 6–8 Stunden pro Durchlauf The Ascent Twin-Stick-Shooter, Cyberpunk 10–12 Stunden The Grinch: Christmas Adventures Jump’n’Run, Familienfreundlich 3–4 Stunden

Vor allem Neon White dürfte viele Spieler schmerzlich vermissen. Der temporeiche Indie-FPS hat sich seit seinem Release 2022 eine treue Fangemeinde aufgebaut und eignet sich perfekt für kurze, intensive Sessions.

Rabatte für scheidende Titel

Gibt es Ermäßigungen für die Spiele? Ja – wer sich eines der Spiele dauerhaft sichern möchte, kann derzeit von attraktiven Rabatten im Rahmen des Xbox Countdown Sale profitieren:

Flintlock: The Siege of Dawn – 75 % Rabatt

– 75 % Rabatt The Grinch: Christmas Adventures – 50 % Rabatt

Die anderen Titel sind derzeit nicht rabattiert, könnten aber in den kommenden Tagen noch in den Sale aufgenommen werden. Ein Blick in den Xbox Store lohnt sich also.

Neue Spiele im Januar 2026

Was kommt stattdessen in den Game Pass? Während fünf Spiele den Dienst verlassen, stehen bereits zwei neue Titel für Januar 2026 fest:

MIO: Memories in Orbit – Start am 20. Januar 2026

– Start am 20. Januar 2026 Nova Roma – Start am 22. Januar 2026

Darüber hinaus wird in den kommenden Tagen mit weiteren Neuzugängen gerechnet. Xbox kommuniziert neue Game-Pass-Titel meist Mitte bis Ende des Monats – Spieler dürfen also gespannt bleiben.

Was du jetzt tun solltest

Wie kannst du die letzten Tage sinnvoll nutzen? Prüfe deine Game-Pass-Bibliothek, lade die scheidenden Titel herunter und plane gegebenenfalls kleine Sessions ein. Besonders Road 96 eignet sich für mehrere Durchläufe, da es durch seine prozedurale Struktur immer neue Geschichten bietet.

Wenn du lieber etwas für die Sammlung sichern möchtest, nutze die Rabatte, bevor sie verschwinden. Gerade Flintlock ist für Fans von Action-RPGs mit Soulslike-Elementen ein echter Geheimtipp.

Welche der fünf Spiele wirst du vermissen? Schreib es uns in die Kommentare!