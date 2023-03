In den neuen Folgen der dritten Staffel von The Mandalorian gab es eine Überraschung für die Fans. Mit Ahmed Best trat ein Schauspieler auf den Plan, den Sachkundige des Star Wars-Universums gleich erkannt haben dürften.

Während Best in seiner vorherigen Rolle in der weit, weit entfernten Galaxis eher Spott und Belästigungen ertragen musste, schlägt ihm als Jedi-Meister Kelleran Beq jede Menge Liebe der Fans entgegen. Dafür bedankte sich der Darsteller nun in einem neuen Video.

The Mandalorian-Star sei auch ein Fan, wie alle anderen

„Star Wars-Fans in den sozialen Medien, vielen Dank an alle, die jemals mit mir gerockt haben. Ich bin mehr ein Fan als ein Darsteller in diesen Filmen. Das war ich schon immer und werde es immer sein. Ich bin ebenfalls aufgeregt, wenn jedes neue Star-Wars-Ding herauskommt, wenn Leute bei [Star Wars] Celebration auf der Bühne auftauchen. Ich bin mehr ein Star-Wars-Nachrichtenjunkie als alles andere. Also bin ich genau da, wo ihr auch seid. Danke, und lasst uns dieses Ding weiterhin lieben“, so Ahmed Best in dem Video auf dem offiziellen Twitter-Account von Star Wars.

Bevor Best als Kelleran Beq die Fanherzen eroberte, war er als ein recht umstrittener Charakter in dem beliebten Universum zu sehen. Ahmed Best erweckte 1999 in „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ den Gungan Jar Jar Binks zum Leben.

Der Schauspieler mied nach den Prequel-Filmen jahrelang das Rampenlicht, da er als Jar Jar lange Zeit viel Hass und Belästigungen ertragen musste.

Ahmed Best kehrte in der Webserie Star Wars: Jedi Temple Challenge als Jedi-Meister Kelleran Beq zurück. Die Serie existiert aber außerhalb des offiziellen Star Wars-Kanons. In der dritten Staffel von „The Mandalorian“ wurde der Charakter jedoch zurückgeholt und offiziell in den Kanon eingeführt.