Star Wars: Reunion mit Sabine Wren in Ahsoka-Serie wohl bestätigt

Star Wars: Rebels ließ uns mit einigen offenen Fragen zurück. Was ist aus Ezra Bridger und Großadmiral Thrawn geworden, nachdem sie den Hypersprung ins Unbekannte vollzogen? Was ist in der Zwischenzeit bis zum Erstauftritt von Ahsoka Thano mit der einstigen Padawan von Anakin Skywalker passiert, ehe sie erstmals wieder auf der Leinwand in The Mandalorian zu sehen war?

Insgesamt gibt es viele Ansatzpunkte für die neue Realfilmserie Star Wars: Ahsoka. Doch eine weitere Überraschung wurde nun bestätigt. Ihre treue Verbündete Sabine Wren kehrt in der Serie zurück.

Es heißt, dass „The Society“-Star Natasha Liu Bordizzo in die Rolle von Sabine Wren schlüpft. Via Deadline wissen wir nun, dass Bordizzo die Live-Action-Version von Sabine gesteckt wird. Das bedeutet aber auch, dass wir keine Tiya Sircar hören werden, die im O-Ton Sabine Wren zum Besten gab. Die Fans sind schon jetzt Feuer und Flamme über diese Meldung!

Sabine is legit one of my all time favorite characters. Can't wait for this. #StarWars https://t.co/oiJa5Yo4Sv — Andres Cabrera (@SquadLeaderAce) November 19, 2021

They're going to serve as Sabine and Ezra. Ashoka bout to be everything 😤🦹 pic.twitter.com/3gFwXIcxCX — RV. (@Beetsnbear) November 20, 2021

Dabei ist Sabine Wren selbst eine Mandalorianerin, die von einer einer Graffitikünstlerin über einen Rauswurf in der Imperialen Akademie bis hin zur bekannten Kämpferin für Mandalore und der Rebellenallianz alles einmal mitgemacht hat.

Sabine Wren wird also neben Figuren wie Bo-Katan, die von Katee Sackhoff verkörpert wird, oder Ahsoka Tano (Rosario Dawson) ihren Weg auf die große Realfilmleinwand finden. Da steht einer Reunion der beliebten Rebels-Charaktere doch nichts mehr im Wege?

Freut ihr euch auf die Rückkehr von Sabine? Es heißt, dass die Serie noch in der ersten Hälfte von 2022 mit dem Dreh beginnen wird, während ein Starttermin für Ende 2022 oder Frühling 2023 angedacht sein könnte. Aber erst einmal geht es am 29. Dezember 2021 weiter mit The Book of Boba Fett auf Disney Plus.