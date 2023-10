Kennt man die Schauspieler in Alan Wake 2? Diese Personen stecken dahinter

Die Charaktere in Alan Wake 2 werden von realen Menschen verkörpert. Durch die Motion-Capture-Technik können Gesicht und die Bewegungen der Schauspieler*innen aufgenommen und in Charakter-Dateien umgewandelt werden.

Doch wer steckt eigentlich hinter den Charakteren? Wir verraten euch, aus welchen Filmen, Serien und Videospielen wir die Darsteller*innen sonst noch kennen.

Alan Wake 2: Daher kennen wir die Schauspieler

Wer steckt hinter der Hauptfigur? Alan Wake wird vom finnischen Schauspieler Ilkka Villi verkörpert. Der Schauspieler lieh Alan Wake schon seit 2010 sein Aussehen.

Neben „Alan Wake 2“ kommt er noch in den folgenden anderen Videospielen vor:

Daneben tauchte er in einigen Filmen wie Promise oder Body of Water auf. Sein Debüt feierte er in der TV-Serie Kotikatu.

Woher kennen wir Saga Anderson? FBI-Agentin Saga zählt zu den beiden spielbaren Hauptcharakteren. Für diese Figur hat Melanie Liburd das Motion Capturing übernommen.

Die Schauspielerin dürfte vielen vor allem durch ihre Rolle als Rote Priesterin in der HBO-Serie Game of Thrones bekannt vorkommen. Daneben war sie beispielsweise als Nyx Harper in Dark Matter zu sehen.

Momentan ist sie in den TV-Serien This is Us – Das ist Leben und Power Book II – Ghost zu sehen. Der letzte Film, in dem sie mitspielte, war Perpetrator aus dem Jahr 2023.

© HBO

Und woher kennen wir ihren Begleiter? Saga Anderson wird von FBI-Agent Alex Casey begleitet. Hinter ihm steckt mit James McCaffrey eine Person, die schon in mehreren Videospielen einen Auftritt hatte.

Der Schauspiel-Veteran kam beispielsweise als Max Payne im gleichnamigen Videospiel vor. Außerdem verkörperte er Edward Carnby in Alone in the Dark oder auch Zachariah Trench in „Control“.

Wie ihr sehen könnt, haben die Schauspieler*innen in „Alan Wake 2“ schon viel Erfahrung im Videospielbereich sammeln können. Das spricht dafür, dass die schauspielerische Leistung der Charaktere auf einem hohen Niveau ist.