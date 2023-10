Alle Kinderreime lösen in Alan Wake 2 – Fundorte und Lösung

An den verschiedenen Schauplätzen in Alan Wake 2 werdet ihr auf Kinderreime stoßen, die aus einem Rätsel bestehen und von euch gelöst werden möchten. Da ihr für jedes gelöste Rätsel eine schicke Belohnung erhaltet, solltet ihr euch in der Spielwelt also genaustens umschauen.

Wir erklären euch in den folgenden Zeilen, wo sich die einzelnen Rätsel befinden, wo ihr die benötigten Puppen findet und wie ihr schlussendlich jedes Kinderrätsel gelöst bekommt.

Wie kann ich Talismane nutzen?

Saga verfügt in „Alan Wake 2“ über ein Talisman-Armand, das von ihrer Tochter Logan angefertigt wurde. Daran befinden sich Haken zum Anbringen von mehreren Anhängern. Ihr könnt maximal drei Talismane gleichzeitig an diesem Armband befestigen. Zudem habt ihr jederzeit die Möglichkeit, die Kombination an Talismanen zu verändern.

Links von eurem Inventar könnt ihr bis zu drei Talismane einsetzen. © Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Wie viele Kinderreime gibt es?

In „Alan Wake 2“ könnt ihr auf insgesamt 17 Kinderreime stoßen, für die ihr verschiedene Puppen benötigt?

Wie viele Kinderreimpuppen gibt es?

Insgesamt könnt ihr im Spiel 13 unterschiedliche Puppen für die Kinderreime finden. Habt ihr eine bestimmte Anzahl an Kinderreimen befunden erhaltet ihr auf der PS5 eine Trophäe. Sobald ihr alle Reime gelöst habt, bekommt ihr vom Spiel ebenfalls eine Trophäe.

Wie viele Talismane kann ich finden?

In der Spielwelt sind insgesamt 18 Talismane versteckt, die euch jeweils unterschiedliche Effekte verleihen.

Wo finde ich die Kinderreime in Alan Wake 2?

Cauldron Lake

Kinderreim #1 – Hammer-Talisman (engl. Hammer Charm)

Seid ihr am Cauldron Lake über die Brücke in Richtung der Witchfinder’s Station gelaufen, findet ihr kurz vorher auf der linken Seite zwei Picknicktische sowie ein Kamerastativ. Dazwischen sehr ihr einen Kinderreim mit verschiedenen Kreidezeichnungen drumherum.

An dieser Stelle findet ihr in Alan Wake 2 den ersten Kinderreim. © Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Ganz außen rechts auf dem Tisch steht außerdem eine Krähenpuppe, die eher wie eine Eule aussieht und zum Lösen des Reimpuzzles verwendet werden muss.

Wie löse ich das Rätsel? Stellt diese Puppe auf das Sonnensymbol neben dem Reim, wodurch eine Krähe erscheint und den Hammer-Talisman auf dem Holztisch vor euch ablegt. Nehmt euch außerdem die Krähenpuppe wieder an euch, da ihr sie noch brauchen werdet.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Was bringt der Hammer-Talisman? Habt ihr den Talisman einem der drei Plätze links von eurem Inventar zugewiesen, lassen eure Angriffe Feinde häufiger taumeln.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Kinderreim #2 – Kaffeetasse-Talisman (engl. Coffee Mug Charm)

Geht in Richtung Flussufer und haltet euch links. Ihr könnt an einem Vorsprung hinaufklettern, um zur Witchfinder’s Station zu gelangen oder den Weg außen herum nehmen. Direkt vor der Hütte findet ihr den zweiten Kinderreim.

Direkt vor der Hütte findet ihr den zweiten Reim. © Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

„Ein mut’ger Held verließ sein Haus und zog nun in die Welt hinaus. Doch aus den Wäldern kroch der Insegrim nur Böses hatter im Sinn. Und alles was erfand im Haus, fraß gierig schlingend er dann auf. Und als der Held zurück einst kam, von seinem Liebchen ihm nur ein Arm.“

Um das Rätsel zu lösen, müsst ihr aber erst einmal die Hütte betreten und zwei Puppen finden.

Im ersten Stockwerk der Hütte findet ihr direkt rechts neben dem Laufstall die Heldenpuppe.

Nehmt die Heldenpuppe in Empfang. © Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Direkt neben der Heldenpuppe auf einen Karton findet ihr die Wolfspuppe, die ihr ebenfalls einsammeln solltet.

Nehmt auch die Wolfspuppe an euch. © Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Sobald ihr beide Figuren wie auf dem Bild oberhalb angeordnet habt, verändert sich etwas in der Spielwelt. Ihr seht jetzt Wolfsspuren, die in die Hütte und schließlich das erste Stockwerk führen. Inmitten des Laufstalls könnt ihr den Kaffeetasse-Talisman in Empfang nehmen. Vergesse an dieser Stelle nicht, die beiden Puppen wieder mitzunehmen.

Was bringt der Kaffeetasse-Talisman? Habt ihr den Talisman einem der drei Plätze links von eurem Inventar zugewiesen, rettet er euch vor dem Tod, wird dabei allerdings zerstört.

Nehmt hier den Kaffeetasse-Talisman an euch. © Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Kinderreim #3 – Kalevala Knights-Talisman (engl. Kalevala Knights Charm)

Geht zur privaten Hütte, aktiviert dort den Generator und speichert im Inneren ab. Rechts von der Hütte findet ihr den nächsten Kinderreim.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage © Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Die Lösung lautet:

Krähenpuppe auf Vogelsymbol

auf Heldenpuppe auf Herz

auf Wolfspuppe auf das Haussymbol

Nun verändert sich die Spielwelt. Geht zu dem kleinen Tümpel und sucht nach dem Vogelhaus, das vom Baum gefallen ist. Direkt daneben liegt der Kalevala Knights-Talisman.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage © Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Was bringt der Kalevala Knights-Talisman? Habt ihr den Talisman einem der drei Plätze links von eurem Inventar zugewiesen, erhöht sich die Dauer sowie den Wirkungsbereich der Leuchtfackel.

