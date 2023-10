Bolzenschneider finden in Alan Wake 2 – Lösung mit Fundort

Alan Wake 2 hat viele Karten und sehr viele Gebiete. Doch eines haben sie alle gemeinsam. Verschlossene Türen. Die einen können wir früher öffnen und die anderen später. Doch nicht alle Möglichkeiten zur Türöffnung sind sofort ersichtlich.

Wie ist das zum Beispiel mit dem Bolzenschneider? Wann bekomme ich den Bolzenschneider? Und wie schalte ich das gute Stück frei? Alle Infos zum Bolzenschneider und wie ihr ihn erhaltet, erfahrt ihr jetzt in dieser Lösung.

Lösung: Bolzenschneider in Alan Wake 2

Der Bolzenschneider ist ein heiß begehrtes Gut in „Alan Wake 2“. Kaum ein Item ist so gefragt wie der stählerne Türöffner. Ihr könnt damit nämlich sehr viele Türen und Tore öffnen. Zum Beispiel am Cauldron Lake oder in Bright Falls.

Das Gute ist, dass die verschlossenen Tore auf der Karte markiert werden. Wenn ihr den Bolzenschneider also noch nicht gefunden habt, könnt ihr später alle markierten Stellen auf euer karte ablaufen. Nur wo versteckt sich das gute Teil denn jetzt?

Wo finde ich den Bolzenschneider?

Wichtig: Den Bolzenschneider könnt ihr erst ab dem Kapitel Return 5: Old Gods mit Saga Anderson finden. Ihr müsst also erst einmal den ersten großen Abschnitt mit Alan Wake durchspielen und dann seid ihr wieder zurück in Bright Falls.

Jetzt macht ihr mit Saga Anderson einem gewaltigen Abstecher nach Watery. Und wenn ihr dann irgendwann so weit seid, dass ihr mit Saga Anderson in den Wald von Bright Falls aufbrechen könnt, könnt ihr den Bolzenschneider erst finden.

Wichtig: Zuvor braucht ihr noch gar nicht nach dem Bolzenschneider suchen!

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Den Bolzenschneider bekommt ihr nämlich erst am Ende der Suche nach Tor. Das findet alles im Wellness Center von Bright Falls statt. Hier werdet ihr in die andere Welt katapultiert und tretet gegen eine versunkene Hexe an.

Im Laufe des Gameplay-Loops, wo ihr euch in einem Bunker befindet, erhaltet ihr zwangsweise den Bolzenschneider im Rahmen der Hauptgeschichte.

Was kann der Bolzenschneider?

Der Bolzenschneider ist ein ganz normales Schlüssel-Item in „Alan Wake 2“. Mit dem Bolzenschneider könnt ihr jetzt sehr viele Sperenzchen anstellen.

Zum Beispiel kommt ihr an einige der Lunchboxen und an die heiß begehrten Kultverstecke (Truhen), indem ihr neue Abschnitte im Spiel öffnet. Darunter fällt zum Beispiel das Lager mit den Ferienhäuser am Cauldron Lake. Kehrt also wieder zurück, um begehrte Items zu sammeln.

Wenn ihr an anderer Stelle nicht weiterkommt und euch weiter über Alan Wake 2 informieren möchtet, schaut unbedingt in unsere Komplettlösung, wo wir viele weitere Hilfen und Anleitungen für euch bereitgestellt haben.