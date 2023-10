Alle Kultverstecke mit Fundort in Alan Wake 2 – Lösung

Alan Wake 2 bietet viele Rätsel und Truhen. Und manchmal bietet es sogar Rätsel mit Truhen. Mindblowing. Das Survival-Horrorspiel hat sich eine Scheibe bei Resident Evil abgeschnitten und so müssen wir nicht selten einen Code zum Freischalten oder andere Dinge finden.

Doch das Freischalten ist hier und da gar nicht mal so einfach. Remedy Entertainment hat viele gute Rätsel verbaut. Falls ihr also gerade am Verzweifeln seid, macht das überhaupt nichts. PlayCentral.de ist immer für euch da und hilft, wenn es gerade brennt!

Deshalb findet ihr in dieser Lösung alle Kultverstecke und wir zeigen euch, wie ihr jede einzelne Truhe öffnet.

Was bringen die Kultverstecke in Alan Wake 2?

Die Kultverstecke bieten oft wertvolle Ressourcen, die wir für den Kampf benötigen. Und davon ab findet ihr sogar Waffen in den Truhen. Es lohnt sich also immer, eine der Truhen zu öffnen.

Alle Kultverstecke am Cauldron Lake

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Kultversteck am Wohnwagen #1

Dieses Kultversteck findet ihr ganz im Süden des Cauldron Lake, unterhalb des Tatorts. Lauft einmal gen Westen und dann nach links die Straße runter. Vor dem großen Trailerhäuschen findet ihr die gesuchte Truhe.

Diese Truhe ist mit einem kniffligen Rätsel verbunden. Die ganze Lösung zum Kultversteck Nummer #1 lest ihr hier in unserem Guide.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Kultversteck am Strand #2

Das zweite Kultversteck findet ihr, nachdem ihr Alan Wake gerettet habt und am Strand mit ihm steht. Lauft von hier aus gen Süden. Nehmt erst einmal die kleine Abzweigung nach links und kreucht unter die Bäume hindurch.

Bevor ihr jetzt das Strandareal verlasst, blickt am Ende des Weges noch einmal nach rechts. Hier gibt es Gestrüpp, das ihr ganz leicht durchschreiten könnt. Hier im äußersten Süden der Karte findet ihr die Box. Gebt einfach den Code ein, der jetzt in Grün vorgezeigt wird. Easy.

Kultversteck am mittleren Camp #3

Dieses Kultversteck könnt ihr ebenfalls erreichen, wenn ihr bereits Zugang zur Mitte der Karte habt und sich die überfluteten Gebiete zurückgezogen haben. Lauft nun beim zuvor überfluteten Gang nach links. Ein Stück weiter auf der linken Seite, bevor sich der Weg zusammenschließt, findet ihr ein paar gelbe Pfeile.

Sie führen zu einem Schlüssel, der unter einem Stein versteckt liegt (siehe Karte). Holt euch den Kultversteck-Schlüssel und geht zur Kiste, die von hier aus nördlich beim Camp liegt.

Kultversteck mit den Nummern #4

Weiter geht es gen Nordwesten zur Witchfinder’s Station. Macht auf halber Höhe einen Halt. Wenn ihr an der Ranger-Hütte vorbeikommt, könnt ihr sie kurz freischalten (zum Speichern etc.) und dann unterhalb der Hütte im Fluss suchen.

Hier findet ihr ein paar gelbe Nummern, die wild im Wald verteilt wurden. Doch so wild sind diese gar nicht, denn das Ganze verfolgt ein bestimmts System.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Das Zahlenschloss benötigt drei Nummern, die wir eingeben müssen. Und die Reihenfolge setzt sich aus den Nummer auf den Steinen und Bäumen zusammen. Die Bäume findet ihr alle direkt an der Truhe.

Stein, Stein, Baum symbolisiert also in Nummern umgerechnet: 658.

Kultversteck im Ferienhaus #5

Das letzte Kultversteck in Cauldron Lake erhaltet ihr erst dann, wenn ihr bereits einen Bolzenschneider habt. Den gibt es im späteren Verlauf des Spiels in Bright Falls.

Ihr müsst nämlich in die östliche Region mit den Ferienhäusern. Wenn ihr euch inmitten der Ferienhäuser befindet, sucht das südliche Haus auf. Hier findet ihr es im Haus selbst. Hier sitzt die Truhe, doch die ist verschlossen.

Wenn ihr sie öffnen wollt, müsst ihr im Norden hinter der Kabine mit der Nummer 2 suchen. Hier liegt der Schlüssel (siehe Karte).

Alle Kultverstecke in Watery

Wenn ihr das erste Mal in Watery vorbeischneit, gibt es schon eine ganze Menge Kultverstecke, die ihr finden könnt. Aber so viel vorab: Nicht alle Kultverstecke lassen sich sofort erreichen.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Kultversteck im Wald #1

Ein recht leicht zu knackendes Kultversteck gibt es im Wald, nördlich des Anlegers. Wenn ihr den Wald betreten könnt, lauft ein Stück weiter. Im Nordosten der Karte biegt sich die Straße scharf nach links (siehe Karte). Hier müsst ihr dann aber nach rechts in die kleine Lücke laufen und durchkrabbeln.

Das Kultversteck ist nicht gut geschützt respektive wurde es schon vorgeknackt. Wiederholt einfach die Sequenz, die auf dem Zahlenschloss erscheint. Die Lösung lautet 2384.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Kultversteck mit Armbrust #2

Die nächste Kiste ist besonders spannend. Ihr solltet sie euch unbedingt zu Gemüte führen, denn sie enthält eine Waffe. Und zwar die Armbrust, die ihr mit Saga Anderson erhalten könnt.

Wenn ihr von der ersten Kiste aus jetzt die Straße nach Westen weiterlauft, seht ihr ein kleines Häuschen mit einem Generator. Aktiviert den Generator und speichert, bevor ihr euch gegenüber die Kiste schnappt.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Kultversteck am Riesenrad #3

Die nächste Kiste wartet am Riesenrad mitten in Coffee World. Das Riesenrad zu finden, ist nicht schwer. Die Kiste zu öffnen, ist jedoch sehr schwer.

Das liegt daran, dass Remedy hier einen kleinen Trick eingebaut hat. Falls ihr wissen möchtet, wie ihr auf die Lösung kommt, schaut hier in unseren Riesenrad-Guide.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Und falls es schnell gehen soll, gibt es hier die Lösung für euch auf dem Silbertablett. Die korrekte Reihenfolge der Nummern lautet: 147.

Kultversteck hinter Smiley #4

Die nächste Kiste ist mit einem kleinen Suchspiel verbunden. Die Kiste selbst befindet sich westlich vom Riesenrad und östlich von „Kalevala Knights“-Werkstatt bei einem Brunnen. Sucht nördlich vom Brunnen und ihr werdet fündig.

Wir sollen hinter Smiley suchen, aber was ist damit gemeint? Wir sehen uns um und sieh da, wen haben wir denn hier in der Mitte des Parks?

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Schaut jetzt hinter die Figur, wo sich ein Schlüssel versteckt hält. Ihr müsst Smiley von hinten anlaufen, den Holzzaun auf der linken Seite passieren und dann könnt ihr den Schlüssel einsacken.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Kultversteck am Leuchtturm #5

Wir machen weiter am Leuchtturm, wo sich ganz in der Nähe ebenfalls ein Kultversteck tarnt. Wenn ihr auf den Leuchtturm zulauft, geht es von hier aus nördlich die Straße hoch. Biegt sofort links in das Gestrüpp ab und ihr seht überall merkwürdige Zeichen, wenn ihr mit der Lampe leuchtet.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Es gibt mehrere Zeichen, aber die richtigen sind die, die einfach römische Zahlen anzeigen: also I, II und III. Auf die müsst ihr achten.

Im Grunde müsst ihr dann nur noch die Symbole, die zu den römischen Zahlen gehören, in der korrekten Reihenfolge von 1 bis 3 eingeben und das Zahlenschloss ist offen. Der Code lautet wie folgt.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Kultversteck bei der Wohnwagensiedlung #6

Ein weiteres Versteck der Kultisten könnt ihr in der Lighthouse-Wohnwagensiedlung ausfindig machen. Wenn das Wasser zurückgegangen ist, könnt ihr den südlichen Teil des Bereichs betreten.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Hier gibt es unterhalb der Hütte, wo ihr die Beweise gefunden habt, ein weitere Hütte. Südlich davor ist ein kleiner Schuppen mit einer Kiste. Diese Kiste benötigt allerdings einen Schlüssel.

Überraschung: Der Schlüssel liegt direkt um die Ecke. Aber zugegeben, er ist sehr gut versteckt. Lauft rechts von der Kiste die kleine Holzplanke hoch und schaut nach links. Hier liegt der Schlüssel auf dem Stromkasten.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Kultversteck am Kai #7

Auch dieses Kultistenversteck gibt es nur dann, wenn das Wasser bereits zurückgegangen ist. Lauft dann einmal zum Startpunkt in der Nähe des Autos, mit dem ihr gekommen seid.

Unterhalb des Autos führt ein kleiner Bootssteg zu ein paar blauen Kisten. Dahinter ist eine ominöse Kiste versteckt.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Diese ist nicht nur ominös, sondern wirklich gruselig. Sie erinnert uns an den Mathematikunterricht. Na, wer hat in Mathe aufgepasst?

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Die Lösung für dieses Kultversteckt lautet 496. Und wie komme ich darauf? Das sind die Zahlen im Detail.

B1 ist 736

B2 ist 496

B3 ist 368

Kultversteck beim Mottorradclub #8

Und zu guter Letzt gibt es da noch eine Kiste beim Motorradclub. Hier müsst ihr allerdings warten, bis ihr den Bolzenschneider habt. Das heißt, ihr könnt diese Truhe erst sehr viel später erreichen, wenn ihr in Bright Falls vorangeschritten seid.

Dann könnt ihr nämlich links vom Vordereingang ein paar Meter weiterlaufen und das Gittertor öffnen. Hier gibt es wieder ein kleines Symbolrätsel. Die Lösung lautet 542.

Alle Kultverstecke in Bright Falls

In Bright Falls gibt es ebenfalls ein paar versteckte Truhen der Kultisten und das nicht zu knapp. Aber das Suchen lohnt sich nicht, bis ihr nicht ganz Bright Falls betreten könnt. Wartet also bis zum Buchkapitel Return 5. Dann geht die Party ab!

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Kultversteck beim Truck #1

Die erste Premiumkiste finden wir westlich von Billies Bootswerft im hiesigen Waldstück. Westlich von der Brücke nach der zweiten Gabelung seht ihr rechts einen alten, vergammelten Pick-up-Truck. Schaut mal auf die Ladefläche, denn er hat noch eine schöne Ladung für euch!

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Wir müssen raten, wie viele Autos bei dem Rätsel übrig bleiben. Die Lösung für den Code lautet 177. Es sind also 23 Fahrräder und 177 Autos. Nur so kommt ihr auf die erforderlichen 754 Räder. Jetzt könnt ihr das Zahlenschloss knacken und an die Vorräte gelangen.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Kultversteck bei Bunker Woods #2

Dieser Schatz versteckt sich westlich von Bunker Woods. Wenn ihr über die nördliche Brücke kommt, folgt ihr der Straße geradeaus und biegt nicht links gen Süden ab. Folgt dem Weg bis zum kreisrunden Weg. Hier seht ihr ein paar Steine. Die Kiste liegt relativ mittig dahinter.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Wiederholt einfach den Code, der schon angezeigt wird. Keine große Sache. Die Lösung lautet 13958.

Kultversteck beim Waldbunker #3

Eine weitere Truhe liegt im Südwesten des Wellness-Centers bei einem Waldbunker. Ihr könnt die Straße westlich raus folgen und dann die erste Abzweigung gen Süden neben (also nach links). Lauft dann den Weg an der nächsten Gabelung wieder nach links. Hier seht ihr gelbe Pfeile mit der Taschenlampe. Folgt dem Weg. Am Endes des Weges ist eine verschlossene Kiste.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Den Schlüssel für die Kiste findet ihr im Grunde direkt in der Nähe, ein Stück weiter westlich suchen. Ihr erkennt den Fundort, wenn ihr den kleinen Steintafeln folgt, auf der ein Pfeil zur jeweiligen Richtung zeigt. Bei der letzten Steintafel liegt der Schlüssel verborgen.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Kultversteck im Wald #4

Keine paar Meter weiter runter südöstlich von hier gibt es die nächste Kiste. Vom Speicherraum aus gesehen könnt ihr die Straße kurz gen Osten folgen und dann seht ihr sie auch schon auf halber Strecke im Wald, kurz bevor sich die Straße wieder aufteilt.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Hier benötigen wir einen weiteren Code. Folgt den Pfeilen, um an die korrekte Lösung zu gelangen. Ihr könnt die Lösung hier in der korrekten Reihenfolge auf unserem Bild ablesen (von links nach rechts eingeben).

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Kultversteck der Ranger-Station #5

Das nächste Kultversteck findet ihr in der Nähe der Ranger-Station. Sie liegt exakt westlich von der Ranger-Station. Auch diese Kiste ist mit einem Schlüssel verschlossen, weshalb wir uns wieder auf die Suche begeben müssen. Also wo ist der Schlüssel?

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Hinter der Ranger-Station ist ein mega fetter Schornstein mit einer roten, blutverschmierten Hand. Genau hier findet ihr den Schlüssel auf der linken Seite. Lauft zurück zum Kultversteck, ihr könnt die Kiste mit dem Schlüssel öffnen.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Kultversteck am Anleger #6

Nun schauen wir wieder in der Stadt vorbei. So ziemlich mittig sehen wir ein kleines Häuschen im Süden am Anleger (das ist das Häuschen mit dem Rettungsring außen).

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Für den Zugang benötigen wir allerdings den Bolzenschneider. Lauft dann hinter das Stahlgitter in das kleine Häuschen, direkt am Anfang. Hier findet ihr die Kiste. Der Code bezieht sich auf die Nummern, die am Kiel zu finden sind.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Gebt die Nummern in der Reihenfolge ein, in der ihr sie findet. Der Code für das Zahlenschloss lautet also 697 und als Dankeschön bekommt ihr sogar eine Erweiterung eures Inventarplatzes.

Kultversteck bei der Lodge #7

Im trauten Heim gibt es nun in der Nähe eures Autos ein Kultversteck. Und zwar südlich vor der Lodge, hinter dem großen, weißen Van. Die Kiste lässt sich nur schwer übersehen.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Diese Kiste könnt ihr ganz einfach öffnen. Ihr braucht lediglich die Abfolge noch einmal einzugeben. Der Code lautet hier: 654321.

Kultversteck beim Diner #8

Genauso geht ihr nun westlich des Diners vor. Zwischen den Häusern gibt es hier einen Zaun, den ihr mit dem Bolzenschneider aufsperren könnt. Auch diese Truhe benötigt einen einzigartigen Code, den wir finden müssen.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Das Rätsel wirft uns in den Alltag eines Handwerkers, der uns an verschiedene Plätze im Ort mitnimmt. An einigen Punkten gibt es dann spezielle Symbole, die es zu finden gilt.

Wichtig sind hier vor allem die Infos mit dem Fernsehempfang, mit der Mülltonne im Park und dem überdachten Bereich. Alle drei Punkte findet ihr im Park und mit der Lampe enthüllt ihr einige Symbole. Ihr müsst sie in der untenstehenden Reihenfolge eingeben, damit sich das Schloss öffnet.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Kultversteck in der Polizeiwache #9

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Das letzte Versteck findet ihr in der Polizeiwache. Ihr könnt auch diese Truhe erst öffnen, wenn ihr den Bolzenschneider gefunden habt. Dann könnt ihr im Keller bei der ersten Tür rechts das Gitter öffnen.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Hier gibt es eine kleine Rätseleinlage. Es ist eigentlich ein recht einfaches Rätsel, aber man muss es erst einmal verstanden haben. Die 1 beim oberen Strich symbolisiert einen Strich, was sogleich eine 1 darstellt.

Das heißt, dass zwei Striche eine 2 darstellen, drei Striche eine 3 und so weiter

Die Lösung für den Code lautet deshalb 146, entsprechend den Strichen auf der Zeichnung. Und da dürfen wir gratulieren. Damit ist auch das letzte Zahlenschloss geöffnet und ihr könnt euch über neue Ressourcen freuen!

Welche Truhe fandet ihr besonders schwer? Schreibt uns in die Kommentare, bei welchem Kultversteck ihr Probleme hattet und diskutiert mit uns über „Alan Wake 2“.